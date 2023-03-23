中國狂銷無人機 美制裁俄難收效

2023/03/23 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕紐約時報廿一日報導，近一年來中國出口價值逾一二○○萬美元（約三．六億台幣）的無人機及零組件至俄羅斯，因此即使拜登政府上月針對向俄輸出科技產品的廠商祭出制裁，但只要中國仍能源源不斷賣無人機給莫斯科，西方制裁手段效果就相當有限。

近一年來 至少出口約3.6億台幣

報導稱，根據第三方提供的俄羅斯海關進出口數據，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，中國賣給俄羅斯的無人機與零組件價值超過一二○○萬美元。但由於供應鏈錯綜複雜，美國至今仍無法完全確認中國無人機有哪些美國技術違反聯邦政府規定，並足以構成制裁啟動要件，而且輸俄的產品，包括來自「大疆創新」（DJI）及諸多規模較小的公司，並透過不起眼的仲介穿梭其間。

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近70家企業銷售26種不同品牌

而即使是俄羅斯海關數據，也可能無法全面反映中俄雙邊無人機交易量的全貌，因為雙方之間透過中亞或其他和俄羅斯友好國家如哈薩克、巴基斯坦與白俄羅斯，有更多無法記錄的地下和第三方管道進行交易。

美國商務部統計，戰爭爆發以來，中國至少有近七十家企業銷售廿六種不同品牌的中國製無人機到俄羅斯，包括全球市占率排名第一和第二的大疆和Autel等。這些小型四軸及多軸無人機雖然在戰場上耗損率高，但以效率和殺傷能力來看，小型商用無人機已和子彈或砲彈等基本武器相提並論。

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