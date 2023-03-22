武肺起源情報解密 拜登簽署公布

美國總統拜登20日簽署國會本月稍早通過的武漢肺炎源頭資訊法，將盡可能分享與解密與武肺起源有關的情資，包括與中國武漢病毒研究所的潛在關聯。圖為被美國懷疑外洩病毒釀成武肺疫情大流行的武漢病毒研究所。（法新社檔案照）

2023/03/22 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕在美中關係緊繃之際，美國總統拜登廿日簽署國會在本月稍早通過、要求解密與武漢肺炎起源有關之任何情報的「二○二三武肺起源法」（COVID-⁠19 Origin Act of 2023），承諾將盡可能解密與分享相關資訊，包括與中國武漢病毒研究所的潛在關聯。

拜登透過聲明指出，世人需要對武肺源頭的真相追根究底，以確保日後能更妥善預防疾病大流行；他領導的政府將繼續審查與武肺起源有關的所有機密資訊，包括與武毒所的潛在關聯。拜登說，他與國會目標一致，就是盡可能多發布與武肺起源有關的資訊；他在上任後的二○二一年，便指示美國情報機關動用一切可支配工具來調查武肺源頭，該調查目前「正在進行中」，將在不危及國安的前提下，盡可能釋出最多資訊。

請繼續往下閱讀...

美國會參眾兩院分別在本月一日與十日通過這項要求情報機構解密武肺疫源情資的法案，特別是在九十天內解密所有武毒所與武肺之間潛在關聯的資訊。

解封若有配套 能救卅萬條命

與此同時，美聯社報導，中國政府無視國內頂尖醫學專家啟動退場計畫的持續努力，去年在病毒最易傳播的十二月冬季，驟然放寬「清零」防疫政策，卻根本尚未準備好應對大量病例出現。根據香港大學的計算模型和科學家估計，如果中國能夠更完整地接種疫苗並儲備抗病毒藥物，至少能夠多挽救廿萬至卅萬條人命。

包括前任與現任中國疾病預防控制中心員工、專家和政府顧問等廿多名受訪者，以及美聯社取得的內部報告和指示，也證實這項估計。美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）流行病學家張作風指出，如果中國政府真的早有退場計畫，「很多事情都不會發生，許多死亡本來是可以避免的。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法