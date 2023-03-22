去年全球5大人權問題 中俄上榜

美國國務卿布林肯廿日在國務院發布《二○二二年國家人權實踐報告》。（法新社）

2023/03/22 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國國務院廿日發布《二○二二年國家人權實踐報告》，含括全球一九八個國家和地區個別人權現況。前言特別點出全球五大人權問題，包括俄羅斯去年二月對烏克蘭發動全面戰爭、中國迫害新疆維吾爾自治區少數民族，以及伊朗「道德警察」、緬甸軍政府、阿富汗神學士政權虐待平民百姓；另專章講述台灣整體人權表現並給予正面評價。

也點名伊朗緬甸與阿富汗

報告指出，緬甸二○二一年二月軍事政變後，軍政府持續暴力虐待平民以鞏固政權，兩年殺害逾二九○○人及拘留逾一．七萬人；美方已在去年三月廿日正式宣告緬甸軍方對羅興亞人犯下種族滅絕和危害人類罪，保證努力究責以促進正義。當年八月重新掌控阿富汗的伊斯蘭遜尼派激進組織「神學士」，持續壓迫婦女和女童，阻止她們接受教育在全世界絕無僅有。還有俄國去年二月以來跨境在鄰國烏克蘭造成大量死亡和破壞，俄軍官兵涉嫌戰爭罪與其他暴行，包括任意處決平民、對婦女和兒童進行性暴力。

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伊朗庫德族女子阿米尼去年九月十六日遭「道德警察」拘留期間身亡一事，引發伊朗全境和平抗議活動及美國財政部制裁。

在中國部份，報告列出廿五項重大侵犯人權作為，指出在中共專制統治下，透過國安部、公安部和人民武警控制人民，除了新疆穆斯林面臨種族滅絕，原本擁有不同制度的香港、澳門、西藏自治區也難逃迫害，全國各地都有各種「被消失」情事發生及大量政治犯，民眾連在網路上都不得自由，宗教自由也受壓迫，法外殺人與政府虐待事項屢見不鮮，中共甚至進行跨國鎮壓。

至於列在獨立篇章談論的台灣，報告對台灣人權維持正面評價，稱選舉自由公平，文人政府對安全部隊維持有效管控，也尊重公民自由及民眾參與政治進程的自由；但對台灣記者因報導而面臨刑事誹謗罪威脅表達關切，指出一名國會議員因不滿《自由時報》記者前年二月報導疑似遊說移民署而提告。

報告另點名發生在南蘇丹、敘利亞、古巴、白俄羅斯、委內瑞拉、柬埔寨境內的暴行，並直指人權遭侵犯之地也特別存在經濟不平等、氣候變化、移民、糧食不安全等挑戰，強調「民主、人權和勞工權利相輔相成，支持民主復興對促進這些權利至關重要。」

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