為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中非金礦遇襲中國人9死 俄傭兵組織被控犯案

    中非共和國的中資金礦場十九日遭武裝份子襲擊，造成九名中國公民死亡、兩人受傷。圖為西非國家塞內加爾的手工金礦場。（法新社檔案照）

    中非共和國的中資金礦場十九日遭武裝份子襲擊，造成九名中國公民死亡、兩人受傷。圖為西非國家塞內加爾的手工金礦場。（法新社檔案照）

    2023/03/21 05:30

    〔編譯陳成良／綜合報導〕中非共和國一座中資經營的金礦，十九日驚傳遭武裝份子襲擊，造成九名中國公民死亡、兩人受傷。中國外交部要求嚴懲兇手，並呼籲首都班吉（Bangui）以外地區的中國公民撤離。而原本被指涉案的該國反政府武裝勢力，則反咬俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）策劃這起凶案，讓整起事件陷入羅生門。

    反政府勢力否認犯案 反咬瓦格納集團

    中國藉「一帶一路」倡議在全球各地搜刮天然資源，不僅中資企業所在國的民眾紛表不滿，中資企業員工的人身安全也成為一大問題。當地官員表示，該座金礦位於距離該國南部瓦卡省首府班巴里（Bambari）約廿五公里處的欽博洛（Chimbolo）村，在凌晨約五時遭武裝份子闖入，制伏警衛後開火。該座礦場是由中國礦業公司「黃金海岸集團」（Gold Cost Group）經營、甫於數日前開始營運。

    迄今尚無任何組織承擔責任，但活躍於當地、與前總統博齊澤（Francois Bozizé）結盟的反政府武裝組織「愛國者變革聯盟」（CPC）涉有重嫌。但CPC隨後否認，並指此案是「瓦格納集團」所策劃，目的是威嚇當地的中國人，惟未提供相關證據。數日前，也有三名中國人在喀麥隆邊境被不明槍手綁架。

    瓦格納集團受聘於中非現任總統圖瓦德拉（Faustin-Archange Touadera），提供安全與軍事訓練，但聯合國觀察員指責該組織犯下包括屠殺在內的侵犯人權行為。據稱有數千名瓦格納傭兵活躍於非洲數國，包括一八九○名「俄羅斯教官」在中非內戰中支持政府軍。

    中非擁有豐富的黃金和鑽石等天然資源，但仍是世界上最貧窮的國家之一。過去十年間，許多反叛組織在這個破敗的國家橫行無阻，阻礙外國企業的礦業探勘。目前在中非的多家採礦公司都是中國人經營，近年來多次面臨安全挑戰，包括居民反對開採礦產而引發暴動等。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播