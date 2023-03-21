中非金礦遇襲中國人9死 俄傭兵組織被控犯案

中非共和國的中資金礦場十九日遭武裝份子襲擊，造成九名中國公民死亡、兩人受傷。圖為西非國家塞內加爾的手工金礦場。（法新社檔案照）

2023/03/21 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕中非共和國一座中資經營的金礦，十九日驚傳遭武裝份子襲擊，造成九名中國公民死亡、兩人受傷。中國外交部要求嚴懲兇手，並呼籲首都班吉（Bangui）以外地區的中國公民撤離。而原本被指涉案的該國反政府武裝勢力，則反咬俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）策劃這起凶案，讓整起事件陷入羅生門。

反政府勢力否認犯案 反咬瓦格納集團

中國藉「一帶一路」倡議在全球各地搜刮天然資源，不僅中資企業所在國的民眾紛表不滿，中資企業員工的人身安全也成為一大問題。當地官員表示，該座金礦位於距離該國南部瓦卡省首府班巴里（Bambari）約廿五公里處的欽博洛（Chimbolo）村，在凌晨約五時遭武裝份子闖入，制伏警衛後開火。該座礦場是由中國礦業公司「黃金海岸集團」（Gold Cost Group）經營、甫於數日前開始營運。

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迄今尚無任何組織承擔責任，但活躍於當地、與前總統博齊澤（Francois Bozizé）結盟的反政府武裝組織「愛國者變革聯盟」（CPC）涉有重嫌。但CPC隨後否認，並指此案是「瓦格納集團」所策劃，目的是威嚇當地的中國人，惟未提供相關證據。數日前，也有三名中國人在喀麥隆邊境被不明槍手綁架。

瓦格納集團受聘於中非現任總統圖瓦德拉（Faustin-Archange Touadera），提供安全與軍事訓練，但聯合國觀察員指責該組織犯下包括屠殺在內的侵犯人權行為。據稱有數千名瓦格納傭兵活躍於非洲數國，包括一八九○名「俄羅斯教官」在中非內戰中支持政府軍。

中非擁有豐富的黃金和鑽石等天然資源，但仍是世界上最貧窮的國家之一。過去十年間，許多反叛組織在這個破敗的國家橫行無阻，阻礙外國企業的礦業探勘。目前在中非的多家採礦公司都是中國人經營，近年來多次面臨安全挑戰，包括居民反對開採礦產而引發暴動等。

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