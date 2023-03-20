北韓又射彈 日美海空軍演反制

在北韓試射短程彈道飛彈後，南韓空軍F-35A戰機與美軍F-16戰機、B-1B轟炸機照常舉行聯合演習。日本與美國也在日本海及其上方空域實施海空聯合訓練，美軍出動兩架B-1B轟炸機、四架F-16戰機及飛彈驅逐艦，日本則派出四架F-15戰機及護衛艦參演。（路透）

2023/03/20 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕不滿美國與南韓自本月十三日起舉行為期十一天的「自由護盾」（Freedom Shield）聯合軍演，北韓繼十六日試射其最大型「火星-17」（Hwasong-17）洲際彈道飛彈後，十九日再度試射一枚短程彈道飛彈，落入日本專屬經濟區（EEZ）外側的日本海（韓稱東海）。日本隨即向北韓表達強烈抗議，並與美國在日本海及其空域實施海空聯合演習。

南韓聯合參謀本部表示，北韓十九日上午約十一點五分在平安北道東倉里一帶試射一枚飛彈，最高飛行高度約五十公里，飛行約八百公里後落海。這是北韓今年以來第七次發射彈道飛彈，連同潛艦發射的巡弋飛彈則是第九次。

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聯合國安理會將在廿日上午召開會議，討論北韓核問題。韓聯社報導，這次會議可能是以北韓試射火星-17為契機而召開，將是今年第二次針對北韓核武和飛彈問題召開的安理會會議。

日本防衛副大臣井野俊郎十九日表示，北韓一連串行動已對日本本身、區域及國際社會和平與安全造成威脅，絕不容許，政府已透過北京大使館管道，向北韓提出嚴重抗議。

為反制北韓威脅，日本自衛隊同日與美軍實施海空聯合訓練。空中訓練部分，美軍出動兩架B-1B轟炸機及四架F-16戰機，航空自衛隊則派出四架F-15戰機。海上訓練部分，美軍調派勃克級神盾驅逐艦「米利厄斯號」（USS Milius），海上自衛隊出動「愛宕號」護衛艦，共同進行各項戰術訓練。

韓美「雙龍演習」今登場

除美軍按例出動B-1B「槍騎兵」戰略轟炸機參加「自由護盾」演習，暌違五年的韓美大型聯合登陸演習「雙龍演習」（Ssang Yong Exercise），廿日也將在慶尚北道浦項一帶登場。南韓東亞日報報導，為因應北韓挑釁，美韓決定大幅擴大聯合軍演的規模和範圍，已中斷五年的「雙龍演習」將持續至四月三日，英國海軍特種部隊某一中隊四十多人將首次參演，澳洲、法國、菲律賓軍方也將派員觀摩。

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