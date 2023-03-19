土總統同意！芬蘭加入北約 剩匈牙利未點頭

芬蘭總統尼尼斯托（圖左）十七日赴安卡拉見土國總統艾多根，身為北約組織卅個成員國領袖之一的艾多根會後宣布同意把芬蘭申請加入北約案送交土國國會批准。（歐新社）

2023/03/19 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕冷戰即採軍事中立並拒絕參與軍事聯盟的芬蘭與瑞典，在俄羅斯去年二月入侵烏克蘭後，五月十八日共同申請加入「北大西洋公約組織」以來，北約卅個會員國已有廿八國通過國內立法進程，僅剩土耳其和匈牙利尚未交付批准書。但土國總統艾多根在芬蘭總統尼尼斯托十七日去訪後宣布，土國政府同意把芬蘭入北約申請案送入土國國會批准；待匈國國會也表決通過，芬蘭即可早瑞典一步成為北約第卅一個成員國。

可早瑞典一步成北約第31個成員國

北約章程規定，申請入會須既有成員國一致通過。而艾多根早已說過，除非芬、瑞兌現「承諾」，否則土國不會同意。他在意此二國不夠重視土國對「恐怖組織」的關切，主要是一九八四年至今在土國境內打游擊戰的庫德族激進份子及二○一六年政變未遂者。為解決相關歧異，三國去年六月曾簽署諒解備忘錄。

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但艾多根十七日會見尼尼斯托後，宣布首肯芬蘭入北約案送交土國國會啟動批准程序，「在落實三方諒解備忘錄方面，我們看到芬蘭採取了切實和具體的步驟」。艾多根的執政黨與結盟者掌握了國會多數，在五月十四日土國總統與國會大選前，可望批准芬蘭入會。

至於瑞典，甚至發生反伊斯蘭教活動者在土國駐瑞典斯德哥爾摩大使館外焚燒可蘭經等系列示威活動，艾多根因此反對瑞典入北約更力。他十七日強調，一切「取決於瑞典將要採取的紮實步驟」，因為瑞典「擁抱恐怖主義」，包括放任庫德族激進分子的支持者在斯德哥爾摩抗議，「這類示威沒有發生在芬蘭街頭」，「出於這樣的原因，我們不得不將其與瑞典分開考慮。」

尼尼斯托對土國願意批准芬蘭入北約案表示歡迎，但也展現與瑞典團結的立場，強調「我有種感覺，沒有瑞典，芬蘭的北約成員國身分是不完整的」，期待在七月北約峰會上「見到一個有卅二個成員國的聯盟」。芬蘭本身距離正式入會另還差匈國國會批准，但匈國總理和議員皆已正面回應，待國會廿七日投票，掌握國會三分之二席位的總理奧班所屬青年民主主義者聯盟承諾屆時將「一致投贊成票」。

美國智庫「德國馬歇爾基金會」駐土國首都安卡拉主任恩盧希札契克利（Ozgur Unluhisarcikli）預言，瑞典入北約申請案在土國大選後將面臨更艱難道路，因為下任總統可能無法掌握國會多數，現在光是一個艾多根就無法收服，遑論選舉後恐得說服多個政黨。

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