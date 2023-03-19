普廷被通緝／假安置烏童送俄洗腦 遂行種族滅絕

烏東頓內茨克一名單親媽媽在一棟造炸毀的建築前擁抱幼女。（法新社檔案照）

2023/03/19 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕因應國際刑事法院（ICC）十七日以觸犯戰爭罪對俄羅斯總統普廷發出逮捕令，美聯社特別重發去年十月十三日首度刊出、描述俄國如何綁架、扶養與洗腦烏克蘭兒童的長篇報導，實例描述普廷種族滅絕罪行。

俄鼓勵收養 吹噓行善

根據美聯社調查，俄國早就開始公然收養烏童並將之當成俄國人養大，此為戰爭中最具爆炸性的議題之一。在烏東港口馬立波或本就親俄的其他頓巴斯城市的孤兒院地下室，曾被發現有數以千計烏童遭藏匿其中；有些孩子的父母死於俄軍砲擊，另有些是孤兒院院生或寄養家庭照顧的孩子。

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俄國聲稱這些烏童本就無父無母或無法聯繫上其雙親或監護人，但美聯社發現，官員逕自將之驅逐至俄國或其控制區，對孩子謊稱已遭父母拋棄，並將之出養給俄國家庭與取得俄國公民身分，並藉此搞宣傳，吹噓是慷慨善行。報導中說，無論這些烏孩是否有父母，在另一個國家或文化中撫養戰爭兒童，都可能標示著種族滅絕與企圖抹去其敵國身分。

烏國孤兒院許多院生是貧童而非孤兒，亦無殘疾。俄國法律規定收養外國孩童需經其母國同意，在去年五月，普廷簽署法令讓俄國人能更容易收養無父母照料的烏童與授予公民身分，也讓烏國與倖存家屬更難討回小孩。

俄國甚至出奇招鼓勵民眾收養烏孩，包括開設熱線電話為俄國家庭與頓巴斯烏童配對，及收養家庭可在每名烏童取得公民身分後領取至多達一千美元的獎金。當局還為烏國孤兒辦夏令營，灌輸愛國教育。

無人確定有多少烏童被俄國家庭收養，烏國官員稱全國有近八千名孩童「被送俄」；同遭ICC通緝的俄國兒童權利總統專員利沃瓦—貝洛瓦本月曾說，超過千名烏童落腳俄國。

戰區顛沛 還面臨徵召

在馬立波圍城受困的烏國婦女洛帕特金娜的六名養子女曾企圖撤離，但檢查哨的親俄部隊不承認他們的身分證件，孩子們最後來到魁儡政權頓涅茨克人民共和國的一家醫院，六孩中的老大蒂莫菲還因將滿十八歲而面臨被徵召入伍對抗祖國的荒誕情境。

俄國首都莫斯科街頭展示許多來自戰區烏克蘭東部頓巴斯的孩童的照片。（歐新社檔案照）

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