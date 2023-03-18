武肺溯源新證據 與貉有關

圖為疫情前的二○一三年九月在浙江省崇福鎮的一名攤販當街車縫貉皮（路透）。

2023/03/18 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕一個國際病毒專家小組十六日表示，他們發現，在武漢肺炎爆發之初於中國武漢華南海鮮批發市場內外採樣的拭子上取得的基因數據，顯示新冠病毒與在該市場販售的貉（raccoon dog）有關，為這場一世紀以來最嚴重的全球大流行病，可能來自遭非法交易的受感染野生動物此一說法，增添證據。

不過，根據紐約時報報導，這些基因數據是由中國的研究人員日前上傳到國際數據庫「全球共享流感數據倡議組織」（GISAID），然後被搜索與武漢華南海鮮批發市場有關訊息的國際研究人員發現和貉有關的數據；但當國際研究人員與上傳文件的中國研究人員聯繫並要求合作後，這些數據隨後便從GISAID中消失，刪除者的身分與刪除原因不明。

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華南海鮮批發市場內的動物在研究人員抵達時已遭清除，但研究人員仍在牆壁、面板、金屬籠以及通常用於搬運獸籠的推車上做拭子採樣。三名參與分析的科學家指出，在新冠病毒呈陽性的拭子採樣樣本中，國際研究小組發現屬於動物的遺傳物質，包括大量符合貉的遺傳物質。

新冠病毒與貉的遺傳物質混雜，無法證明貉本身遭到感染；即便曾有一隻貉感染新冠病毒，也不清楚牠是否將病毒傳染給人。其他動物也有可能將新冠病毒傳染給人，抑或是遭感染的人類將病毒傳染給貉。但上述三名科學家說，分析證實，貉在新冠病毒留下其遺傳物質的同一個地點，也留下其遺傳特徵，與新冠病毒從野生動物身上湧向人類的情節一致。

上述新證據勢必震撼武肺溯源論戰；這些來自華南市場的基因數據，提供若干迄今最切實的證據，顯示新冠病毒如何從實驗室外的野生動物身上傳染給人類。

國際專家稱在中方上傳到國際數據庫的資料中發現，武漢華南海鮮市場採樣拭子的基因數據，顯示新冠病毒與在該市場販售的野生動物貉有關。（法新社）

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