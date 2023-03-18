在野批屈辱外交 尹錫悅返國迎逆風

南韓總統尹錫悅日本行的一舉一動都受到本國民眾注視，在他與日相岸田文雄於首相官邸共同檢閱儀仗隊時，當岸田向日本國旗彎腰鞠躬，尹也輕微點頭行注目禮。然而，這個畫面立刻在南韓引發爭議，尹對日本國旗彎身致意的畫面，令其被斥罵「叛國賊」；前青瓦台禮賓秘書官也指尹「禮儀錯誤」，應在對方國旗前保持不動。然而，執政的國民力量黨出面指控這是企圖破壞兩國首腦會談的假新聞，而總統室也澄清，尹行注目禮符合日方禮儀規範。（歐新社）

2023/03/18 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕南韓總統尹錫悅十六日在東京會晤日本首相岸田文雄，舉行兩國暌違十二年的領袖高峰會，就雙邊關係正常化達成多項共識，結束後還在宴會上舉杯對飲。然而，「日經亞洲」十七日指出，尹錫悅返國後面臨的是來自社會大眾及反對黨對這場「屈辱外交」的強烈不滿，必須設法在取得外交突破之後，安撫忿忿不平的民意。

尹此行與岸田達成包括重啟「軍事情報保護協定」及解除日對韓半導體材料出口限制等重大共識，有助於強化抑制中國擴張的包圍網。然而，在兩人滿臉笑意公布外交及國防「喜訊」，並在晚宴上對飲啤酒和燒酒、大啖炸豬排和尹總統念念不忘的蛋包飯之際，日本海（南韓稱東海）的對岸正醞釀著一股憤恨之情。

請繼續往下閱讀...

南韓左派政黨、部分公民團體和社會大眾都堅持，日本必須先就殖民時期的眾多政策致上更誠懇的歉意，兩國才能就拓展貿易和安全合作訂定任何協議，但尹此行並未促成岸田公開道歉，讓他們大失所望、怒氣難遏。

反對黨砲轟像出賣祖國商人

南韓最大反對黨「共同民主黨」黨魁李在明毫不留情批評尹的行為舉止是屈服於日本，不顧國家自尊、日本殖民時期徵用工的人權、歷史正義等議題，「整個會談過程是我國民主歷史上最可恥、最悲慘的一刻」，尹錫悅活像個「出賣祖國的商人」。

南韓「京鄉新聞」十七日社論也痛批這場峰會「真的很可悲」，指南韓單方面向日本讓步後，對日本誠懇回應歷史問題的盼望已灰飛煙滅。

明年國會大選難忽視憤恨民意

事實上，在尹宣布訪日後，一項民調顯示高達六成南韓民眾反對。隨著出訪結束，尹必須設法說服南韓民眾，兩國更廣泛的貿易和安全合作，對於提振經濟、化解區域緊張有所助益。由於共同民主黨在國會佔多數，只要尹沒有取得對方認可，政策就難以實行。隨著南韓明年舉行國會大選，尹不能無視民意和政治現實。

立場偏右的南韓「朝鮮日報」也在社論中坦承，此次峰會並未拔除兩國關係中所有的刺，但「我們不能停留在過去，尹總統已踏出第一步」，盼韓日領袖能定期會面。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法