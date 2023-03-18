法強推延退法案 民怨激化

巴黎協和廣場聚集大批民眾激烈示威。（法新社）

2023/03/18 05:30

總理動用憲法49.3條 若不信任案通過 內閣須總辭並撤案

〔編譯周虹汶／綜合報導〕法國總統馬克宏一月提出的退休制度改革方案，十日晚間在參議院以一九五票贊成、一一二票反對通過後，法國總理柏納十六日下午趕在國民議會進行最後投票前，動用憲法第四十九．三條，強行宣布法案通過；反對陣營依法可在廿四小時內於十七日下午三時以前提出不信任案，若通過則柏納須領內閣總辭並撤案。消息一出，反對此案的法國各地民眾大規模上街抗議，警民激烈衝突，法國各大工會號召廿三日進行今年第九輪罷工，全法山雨欲來。

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各大工會號召今年第9輪罷工

馬克宏二○一七年上任後，即推動退休金改革計畫，導致二○一九年十二月至二○年八十萬人上街要求他下台，計畫當時隨武漢肺炎疫情在歐洲蔓延而擱置；但馬克宏去年成功連任後再提改革，主打退休年齡從六十二歲延至六十四歲，因政府預測退休金系統將在未來廿五年間「平均處於赤字狀態」，盼二○二七年實現收支平衡。

惟馬克宏政府的中間聯盟在國民議會未掌握絕對多數，雖柏納拉攏支持延退的中右翼共和黨人，但全國抗議愈演愈烈令其態度轉趨保留。馬克宏深感表決風險過高，遂於國民議會十六日開議前緊急召開部長會議批准動用憲法第四十九．三條，以免法國因法案遭否決而面臨「巨大的金融和經濟風險」。這是柏納去年五月就職以來，法國總理第十度動用憲法第四十九．三條，也是法國第五共和一九五八年成立至今第一百次。

7千人協和廣場抗議 217人被捕

當天傍晚，近七千人在協和廣場聚集抗議，全市截至晚間十時共有二一七人被捕。示威民眾怒喊遭到欺騙，「在民主國家，這應該透過投票決定」。極左政黨「不屈法國」創始人梅蘭雄強調此案「沒有任何國會正當性」；法國共產黨指控政府羞辱國會；極右政黨「國民聯盟」領導人勒班批評這是「民主政變」，柏納「必須下台」。原本支持法案的共和黨議員也指責政府作法「缺乏社會對話」，但不想增加混亂，宣布不參與不信任動議。

馬克宏早已暗示，若不信任動議通過，他將解散國民議會。法國媒體普遍認為不信任案不太可能過關，因須極右、極左加中右的共和黨議員聯合才有多數。

法國西部南特市也有群眾穿衣或拉布條反對柏納動用第49.3條。（法新社）

法國總理柏納16日下午抵達國民議會，無畏左翼議員舉牌抗議，不待國民議會表決退休制度改革方案，動用憲法第49.3條宣布法案通過。（法新社）

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