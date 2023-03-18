習近平20日訪俄 研商軍事合作

中國國家主席習近平將在二十至二十二日訪問俄羅斯，預計與俄國總統普廷討論兩國深化合作及烏克蘭衝突等議題。（路透檔案照）

2023/03/18 05:30

美媒爆中企軍備銷俄 包括千支突擊步槍

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在烏俄戰爭僵持之際，中俄兩國十七日同步宣布，中國國家主席習近平將應俄國總統普廷之邀，於廿至廿二日赴俄進行國是訪問。與此同時，美國媒體揭露，中國至少一間國營企業等多家公司，去年向俄國出口千支突擊步槍及其他軍民兩用物資，首次證實有中企向俄國出口軍備。

中國外交部表示，習近平和普廷將在會談中討論「進一步發展中俄全面夥伴關係與戰略互動的相關問題」，並針對中俄在國際舞台上深化合作交換意見，也會簽署一系列重要雙邊文件。克里姆林宮外交顧問鄂夏柯夫表示，普習將在廿日舉行雙邊會談，討論烏克蘭衝突，國防部長紹伊古也會參與，「軍事技術合作」將是主題之一。另有俄國官員透露，俄中將簽署兩項效期至二○三○年的重要合作文件。

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國際刑事法院發出普廷逮捕令

在普習證實將會面的同時，國際刑事法院（ICC）十七日宣布，已經以涉嫌參與從烏克蘭綁架兒童到俄國的戰爭罪名，對普廷與俄國總統辦公室兒童專員利沃瓦—貝洛娃發出逮捕令。雖然只要普廷仍掌權，他受審的機率是零，因為ICC不能進行缺席審判，但烏克蘭檢察總長柯斯汀仍讚揚，對烏克蘭與國際法而言，這是歷史性的一天，全世界都收到俄羅斯領導階層與打手必須為戰爭罪負責的訊息。

傳訪俄後 習將與澤倫斯基通話

針對習訪俄後可能與烏國總統澤倫斯基通話，白宮國安會發言人柯比十六日指這是「好事」，但仍警告中國推動烏俄停火只會助長俄國侵略。英國首相蘇納克的發言人則敦促習說服普廷撤軍。

美國政治新聞網站Politico十六日根據海關數據庫Import Genius去年六月至十二月數據指出，中國最大國營軍工企業之一「中國兵器工業集團」，向俄企Tekhkrim出貨約一千支CQ-A突擊步槍，貨品標籤為「民用狩獵步槍」。這是美國M16突擊步槍的未授權仿製品，連中國武警都有使用，但尚不知俄軍是否已在戰場上使用。中國無人機製造商大疆（DJI）去年十一、十二月也經由阿拉伯聯合大公國出貨無人機電池和鏡頭給俄國一家小型供應商。

此外，俄國實體去年十二月經由土耳其接收中國製的十二批無人機零件及逾十二噸防彈背心，後者由中國新興廣州進出口公司生產；俄國也進口土國生產及出口的防彈背心，連同中國出口的份額，總重達八十噸。俄國營軍工企業「羅斯波隆」去年也經由中國、塞爾維亞和緬甸，進口微晶片、熱像儀、燃氣渦輪發動機等設備。俄國數月來還依賴多國提供導航設備、衛星影像、車輛零件和其他原材料等。

對此，中國駐美大使館聲稱，中方並無提供武器給衝突任一方。

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