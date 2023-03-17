利比亞2.5噸天然鈾下落不明 恐核擴散

國際原子能總署（IAEA）十六日證實，該署十四日檢查發現利比亞境內一處遭戰亂摧殘地點原貯放的二．五噸天然鈾失蹤，十五日已通知各會員國。（路透檔案照）

2023/03/17 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕聯合國轄下國際原子能總署（IAEA）十六日證實，利比亞一處飽受戰爭摧殘而不在利國當局控制下的地點原貯有二．五噸天然鈾，該署保防檢查員十四日發現不翼而飛後，IAEA署長葛羅西十五日根據該地點位置直指此事顯然背後有「複雜後勤運送」，引發安全與和核擴散隱憂。

路透十五日獨家報導指出，葛羅西當天已先透過聲明將此事知會各會員國，但未多提細節，僅說十四日該署「保防檢查員發現，十桶裝有約二．五噸鈾精礦形式的天然鈾，並不在之前宣布的利比亞境內該處」，顯然經「複雜後勤運送」，「該署將展開進一步活動，以澄清該核材料移除的情況及目前位置」。

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天然鈾雖可作為高、低功率反應爐的燃料，但無法直接用來生產能源或炸彈，須先轉化為濃縮鈾才能利用；若落入擁有技術及資源的團體手中，一噸天然鈾可精鍊出五．六公斤武器級鈾。

美聯社指出，推測利國首都的黎波里東南六六〇公里處的塞卜哈（Sabha）省就是可能地點之一：當地位在撒哈拉沙漠南部，曾在二〇一一年身亡的已故獨裁者格達費統治下貯有成千上萬桶經粗煉程序的固態鈾精礦「黃餅」，外界估約有一千公噸儲量，但他在美國入侵伊拉克後於〇三年宣布放棄核武計畫；至於做為秘密武器計畫一環的提煉設備，終無下文。

在IAEA〇九年最後一次進入利比亞移除濃縮鈾後，聯合國一三年估計塞卜哈境內仍有六四〇〇桶，是美國擔心伊朗可能購鈾的來源，但跨國非營利網路媒體「維基解密」〇九年揭露格達費官員曾向美方保證不賣伊朗，而會等到適當時機與最佳價格再出售；但聯合國指出，塞卜哈省在格達費於一一年「阿拉伯之春」革命遇刺後淪為毫無法紀狀態，近年由據信與美國中央情報局合作的「利比亞國民軍」控制。

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