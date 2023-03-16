智庫民調 逾九成英人 視中國為威脅

（法新社檔案照）

2023/03/16 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕英國親保守黨智庫「政策交流」（Policy Exchange）最新民調顯示，僅六％英國人深信中國並未對英國構成任何威脅，由此推論九成以上的受訪者都認為，中國在某種程度上對英國構成威脅，但受訪者在英國是否應出兵保衛台灣的問題上看法分歧，分別有三成八支持與三成七反對。

38％支持派兵挺台 37％反對

這項名為「澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）與中國」的民調，是由該智庫委託英國市調公司Opinium於三月十日到十二日進行調查，對象為兩千名十八歲以上的英國成年人。針對中國威脅論的一系列問題，僅六％受訪者認為中國對英國不具威脅性，但有近半受訪者（四十五％）對英國政府抗中的安全能力沒啥信心。

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逾半認同AUKUS可嚇阻中國

至於是否支持在共軍侵台時派軍支援台灣，贊成（卅八％）與反對（卅七％）的比率相當，另有廿四％受訪者表示不確定；逾半數保守黨與自由民主黨（皆五十一％）的選民支持在台海衝突時軍援台灣，男性與卅五歲以下的年輕受訪者，比女性與其他年齡層更傾向支持軍事保台。

此外，以受訪者政黨傾向與居住地而論，主導蘇格蘭獨立公投的「蘇格蘭民族黨」（SNP）的選民，以及住在蘇格蘭的英國人，支持軍援台灣的比率最低，分別為廿二％與廿三％。

AUKUS與抗中方面，六十四％受訪者認為，在AUKUS之類的計畫上與盟友密切合作，能讓英國更安全，不同意者為十七％；六十五％認為在尖端科技計畫上與盟友合作，能讓英國在抗中上更具競爭力；五十四％肯定AUKUS能有效嚇阻中國在印太地區的侵略性行為，不同意者則為廿％。

而在英國政府十三日發布新版「外交國防安全政策綜合檢討報告」（IR）之前，倫敦和北京不斷升級的緊張關係已在國內悄悄展開。衛報報導，過去幾年裡，有數以百計的中國研究人員被英國的研究計畫拒之門外，另有五十名在英國的中國研究人員也被要求離境，因為他們可能與中國人民解放軍有關係。

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