經濟學人籲全球支持台灣

觀光客在馬祖南竿的戰地文化博物館裡，與寫有「雷霆巨砲 捍衛北疆」的壁畫合影。（美聯社）

2023/03/16 05:30

讓習近平知道侵略風險高 不讓台灣陷入戰事

〔編譯周虹汶／綜合報導〕英國《經濟學人》上週起一連多篇報導，專題探討台灣安全問題，六日直言「台灣亟需全球支持」，但各方面動作應以「獲得世界更大支持」為考量；九日更直言「台灣獲得的幫助，應旨在阻止中國攻擊且不挑釁」，建議美國以「不解決台灣問題，而是延遲之」為目標，並將中國國家主席習近平算計方式納入考量，包括確保不踩「台灣宣布正式獨立」的紅線、讓習知道侵略有令人無法接受的風險，以免台灣陷入戰事。

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《經濟學人》六日以立陶宛與台灣的關係破題：立陶宛前年讓我國以台灣之名在其首都設立代表處創先例後，立陶宛不畏經濟壓力，去年在台北開設貿易代表處，我國也決定對立國半導體業投資一千萬歐元；接著，九日上台的捷克總統帕維爾就任前表示，有意會見我國總統蔡英文，我國外交部長吳釗燮也直說多數人不認同中國對立陶宛的態度。《經濟學人》直言，數十年來中國試圖孤立台灣，如今「台灣思維需要改變」，因為富裕、民主的國家不應讓中國對台灣指指點點。

美台商會籲各國 與台簽雙邊貿易協定

至於各國對台灣的幫助，美國智庫「德國馬歇爾基金會」印度─太平洋計畫主任葛萊儀認為有些動作只有象徵意義，缺乏實質幫助，反而引發報復，無法實際改善台灣的防衛能力，更為中國改變台海現狀創造機會。除了提供台灣武器，美國和歐洲國家增加對台軍事援助、協助改善軍事訓練內容，以及亞洲國家提供即時情報，都是她認為外國政府可行的助台方式。美台商業協會會長韓儒伯則建議各國應加強動用經濟手段，既能協助台灣變強又最不容易引發中國對抗；比起軍售，他「寧願看到雙邊貿易協定」，儘管簽署仍有阻力，但他強調支持台灣是美國跨黨派共識。

《經濟學人》九日另指出，中國對台灣的軍事動作日漸頻繁，若真開戰，在美國屆時願意捍衛台灣的程度、台灣視中國為威脅的人口比例和對抗意志皆不明的情況下，台灣恐只能獨力抵抗數天或數週，眼睜睜看著衝突「可能迅速演變成強權對峙」。《經濟學人》點出，「美國和當今中國政權在台灣議題上永遠不會有共識」，雖「台灣已避免挑釁，總統蔡英文至今未宣告獨立」且美中「在避免第三次世界大戰上有共同利益」，但在「美中對台灣潛在一致性日漸減少」的情況下，呼籲美方在未強化台灣自衛能力前別作出刺激中國的象徵性動作。在此同時，台灣在經濟、國防、政治與身分認同上所採取的各種動作，需要世界更大的支持，包括被納入貿易協定、加入國際組織與得到更大的外交和軍事援助。

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