歷來最大規模╱動員1.7萬人 美菲軍演下月登場

美菲十三日起在新埃西哈省麥格塞塞堡（Fort Magsaysay）舉行年度「堅盾」聯合軍事演習。（法新社）

2023/03/15 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國和菲律賓甫於十三日展開年度「堅盾」（Salaknib）聯合軍事演習，「肩並肩」（Balikatan）年度聯合軍演也將在下月十一至廿八日登場，雙方將派出多達一萬七六○○名人員參加，規模為歷年最大，凸顯菲國總統小馬可仕就任後，美菲關係持續升溫，有利共同應對中國在南海愈發恣意妄為的行徑。

美菲關係持續升溫 南海制衡中國

「海峽時報」及「路透」十四日報導，菲律賓軍方訓練中心負責人及聯合演習發言人洛希科（Michael Logico）表示，這次「肩並肩」演習將在菲國各地軍事基地及鄰近地區舉行，包括距離南海最近的呂宋島中部三描禮士省和西南部巴拉旺島，也將首次在北部的北伊羅戈省登場，當地是小馬可仕家族的大本營，也是距離台灣最近的菲國領土之一。美菲雙邊合計將派出一萬七六○○人參加，是去年人數的兩倍多，光是美軍就有一萬兩千人參與。

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今年將是二○一六年以來最大規模的「肩並肩」演習，且不同以往多在基地內演習，僅陸、空軍參與，此次將首度進行海上實彈演練，重點將是海上及海岸防衛，以及增進海域意識。在被問及這次演習是否與菲中海上緊張關係惡化有關時，洛希科澄清並非刻意針對中國，「我們具備捍衛我們領土的絕對、不可剝奪的權利，我們將在這裡加以練習，以示我們隨時準備好戰鬥。」

值得注意的是，除了美菲兩國參與外，近來與菲國擴大安全合作的澳洲和日本，此次分別將派一一一名官兵及軍方觀摩人士共襄盛舉，但僅參與規模較小的陸基演習。由於日本與菲國尚未簽署軍隊互訪協定（VFA），故未能實際調派自衛隊參與。菲國也正與美、澳、日洽談在南海執行共同海上任務。

十三日開始的「堅盾」演習為期三週，重點在於操練空防及海岸線防衛等防禦作戰，強化菲國保衛領土不受外來威脅的能力。美菲兩軍共動員超過三千人參演，將進行多種小型武器實彈操演、火砲實彈射擊，以及工兵工事演練。菲國陸軍中將布勞納（Romeo Brawner）表示，演習情境包括捍衛菲律賓群島，對抗可能的外來侵略者。

多數演習將在菲國最大軍營麥格塞塞堡（Fort Magsaysay）進行，這也是美國依據兩國「加強國防合作協議」（EDCA）可以進入的五座基地之一。依據雙方協議，美軍可使用這些基地進行聯合演訓，以及預置裝備和建立跑道、油庫和軍用營舍等設施。中國抨擊美菲這項協議是圍堵中國行動的一環。

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