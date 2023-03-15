英提防中俄 未來兩年軍費增近兩千億

為回應中國和俄羅斯帶來的威脅，英國將在未來兩年增加50億英鎊軍事安全開支。圖為英國皇家海軍最新航空母艦「伊莉沙白女王號」在愛爾蘭海演習。（路透檔案照）

2023/03/15 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕英國政府十三日公布新版「外交國防安全政策綜合檢討報告」（Integrated Review, IR），為了回應中國和俄羅斯帶來的威脅，英國將在未來兩年增加五十億英鎊（逾一千九百億台幣）的軍事安全開支，預計用於補充彈藥庫存、協助澳洲打造核潛艦等。此外，長期而言，英國國防預算在國內生產毛額（GDP）的佔比，也將從現行的二％提升至二．五％，軍方高層則希望達到三％。

長達六十三頁的新版IR報告指出，俄羅斯對歐洲安全的威脅，是最迫切的短中期政策優先，但中國的「體制性挑戰」也對英國政府各項政策帶來影響。外交大臣柯維立（James Cleverly）在國會發布該報告時也提到，英國不能對中國日益侵略性的軍事和經濟行為視若無睹，包括在台海升高緊張，以及企圖威逼立陶宛等國家。

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內閣也將倍增支出 增進理解中國

報告結論指出，英國面對這些威脅，無論是現在還是未來，都必須提高國防和安全支出。除提高國防開支和GDP佔比外，還將成立一項金額十億英鎊（約三八一億台幣）的「綜合安全基金」（integrated security fund），以及國家安全保護局（National Protective Security Authority），以強化重要基礎設施的韌性。

此外，英國內閣也將倍增支出，以提高政府人員對於中國的相關技能與知識，包括華語能力。英國廣播公司國際頻道（BBC World Service）將額外獲得兩千萬英鎊預算，在未來兩年保障其數十種外語服務，以及「支持英語廣播（服務）和對抗不實資訊」。

對此，北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）推文表示歡迎，並透露他之前和英國首相蘇納克（Rishi Sunak）已對此有所討論。史托騰柏格說，此舉重申英國對安全和國防的承諾，以及其在北約扮演的重要角色，「繼續帶頭樹立榜樣」。

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