華郵︰麥卡錫在美會蔡 避開台灣大選紛爭

2023/03/13 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕華盛頓郵報十一日報導，美國聯邦眾議院議長麥卡錫從去年尚未當選議長時的「樂於訪台」，到如今將在四月初於加州與訪美的台灣總統蔡英文會面，箇中轉折除了旨在遏止中國採取過激反應，也是為了避免因訪台而捲入二○二四年的台灣總統大選，讓國民黨「撿到槍」。

不讓讓國民黨「撿到槍」

華郵引述知情人士報導，台灣官員勸告麥卡錫的幕僚，此時訪台將遭在野的國民黨政治利用。國民黨支持與北京建立較密切關係，在明年台灣總統大選前這段時間，試圖將蔡政府的兩岸政策描繪成危險與不必要的挑釁，提高與中國開戰的風險。

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蔡英文將於三月底到四月初趁出訪中美洲際過境美國，至少會在紐約市與加利西米谷停留。知情人士透過，麥卡錫計畫在蔡英文四月五日在加州雷根總統圖書館發表演說時與她會面，並已開始邀請國會民主黨人同行。

根據華郵取得的邀請函副本，雷根圖書館一月廿四日就邀請蔡英文發表公開演說，但雷根基金會稱截至十一日仍無法證實蔡是否來訪。另兩名知情者則說蔡已接受邀請。

不過，由於蔡英文預定三月卅日在華府智庫「哈德遜研究所」於紐約市舉辦的一場活動上發表演說，且麥卡錫與參議院多數黨（民主黨）領袖舒默等國會領袖均受邀出席，意味麥、蔡可能在加州會面前便已碰過頭。

華府智庫「美國企業研究所」（ＡＥＩ）研究員塞耶茲（Eric Sayers）說，麥卡錫在加州會見蔡英文，是既讓北京沒有藉口反應過度、又能展現支持台灣的排除萬難之舉；這對在二○二四總統大選前敏感時刻的民進黨而言，可謂一大勝利，對能向更多美國人闡述台灣的世界角色的蔡英文也是一大勝利，對有機會能在美國境內提升台灣重要性的麥卡錫而言，更是一大勝利。

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