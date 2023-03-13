中國政府新人事 習核心一言堂

中國國務院排名第一的副總理丁薛祥（中），率領其他新任副總理張國清（左）、何立峰（右）等宣誓就職。（法新社）

2023/03/13 05:30

央行行長易綱、財長劉昆屆退休年齡 意外留任

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國第十四屆全國人民代表大會第一次會議十二日舉行第五次全體會議，選出國務院副總理、國務委員、各部會首長及人民銀行（央行）行長等政府要職。其中，中共中央政治局常委丁薛祥成為排名第一的副總理，而屆退休年齡的易綱和劉昆則意外留任央行行長及財長。分析指出，新一波人事安排除了彰顯「習核心」外，也暗示經濟和財政政策將有延續性。

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人大全會選出4位副總理 丁薛祥排名首位

這次全會實到二九四六人，缺席卅一人，由前一日當選國務院總理的李強提名丁薛祥、何立峰、張國清、劉國中等四人為副總理，除了丁薛祥有兩票棄權、何立峰有三票反對外，另外兩人都是全票通過。丁長期任職於中共中央辦公廳，被視為總書記習近平的幕僚長，兩人曾在同一時期出任上海黨職。何與習曾同在福建共事，此次料將接棒劉鶴，掌管財經事務，之後也可能接任中共中央財經委員會辦公室主任。

張國清曾是中國「兵器工業集團」總經理，被稱為「兵工少帥」，傳將主管工業與國營企業。劉國中曾學習砲彈製造，在中共第廿次全國代表大會（廿大）晉身政治局委員，預計接替孫春蘭，主管衛生工作。其他較受關注的部會首長，還包括國務院秘書長吳政隆、外交部長秦剛、公安部長王小洪、國安部長陳一新、商務部長王文濤、國家發展和改革委員會主任鄭柵潔等，五名國務委員則是李尚福、王小洪、吳政隆、諶（音同陳）貽琴、秦剛。

至於先前因未入選中共廿屆中央委員、傳聞將退休的易綱，意外留任人行行長，且僅一票反對、一票棄權；劉昆也順利續任財長。「經濟學人情報公司網路」中國總監貝金克（Mattie Bekink）表示，關鍵經濟角色留任，意味新政府注重信譽和穩定性。新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授吳木鑾則認為，這代表中國希望至少與美國就貨幣政策和金融合作進行對話。

新一輪政府的中國政府人事安排，彰顯習近平勢力已在黨政體系中站穩腳步。吳木鑾指出，在人大會議後，中共將掌管一切，「習近平將處於金字塔頂端，在他領導下的中國治理模式將更加偏向社會主義，與鄧小平『讓一部分人先富起來』的路線相悖。」

美國威廉斯學院中國政治專家克蘭（Sam Crane）和牛津大學中國政治學副教授藍夢琳（Patricia Thornton）都警告，習根據忠誠度提拔人才，可能會使中國領導層失去其他聲音，為中共執政帶來危險。

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