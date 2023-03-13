巴赫姆特激戰 智庫：俄軍進展受阻

烏克蘭地面部隊指揮官瑟爾斯基表示，固守巴赫姆特有助於爭取時間準備反攻。圖為烏克蘭士兵訓練的情形。（路透）

2023/03/13 05:30

〔編譯林雨萱／綜合報導〕烏克蘭和俄羅斯在烏東城市巴赫姆特（Bakhmut）的戰況陷入膠著，俄軍在廿四小時期間發動十六次攻擊，並有廿三場衝突發生在巴赫姆特。但英國國防部和華府智庫「華盛頓戰爭研究所」（ISW）指出，俄軍進展受阻；烏軍同日也稱，俄軍死傷人數超過五百，並預告烏軍十二日將發動反攻。

英國國防部和ISW指出，俄軍奪取巴赫姆特的行動似乎陷入停滯，位處巴赫姆特市中心的巴赫姆特河，如今成為最前線；目前巴市西部由烏軍掌控，數座渡河的重要橋梁已被烏軍摧毀。俄軍和俄國傭兵「瓦格納集團」（Wagner Group）試圖正面進攻，但無證據表明取得任何進展。

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英國國防部指出，俄軍在前線死傷極為慘重，且來自俄國不同地區戰士的傷亡人數差異甚鉅，如莫斯科及聖彼得堡的士兵死傷相對輕微，尤其是菁英家庭子弟，少數族群士兵傷亡最為慘重。來自俄國東部地區的士兵可能死亡人數眾多，依人口比例而言，比來自莫斯科的士兵高出三十至四十倍。

針對部分軍事專家質疑，烏軍堅守巴赫姆特的用意何在？烏克蘭地面部隊指揮官瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）十一日回應，固守巴赫姆特有助於爭取時間準備反攻，「有必要以此換取時間建立儲備並發動反攻，這已不遠了」。烏克蘭總統澤倫斯基的幕僚十日表示，烏軍將持續在巴赫姆特拚搏，消耗俄羅斯頂尖部隊。

俄方則說，奪下巴赫姆特將可突破烏軍防線，朝奪取頓巴斯工業區全區更進一步。

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