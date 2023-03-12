「習意志執行者」李強出任國務院總理

中共中央政治局常委李強（右）十一日經全國人大表決當選國務院總理後，與前總理李克強（中）握手，一旁為國家主席習近平（左）。（路透）

2023/03/12 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國第十四屆全國人大第一次會議十一日舉行第四次全體會議，表決通過由中共中央政治局排名第二的常委、被視為習近平親信的李強（見圖右，路透），出任國務院總理一職，可望在習近平「庇蔭」下，掌握比前任總理李克強更大的權勢。此外，另兩名習的盟友張又俠、何衛東，也一如預料出任中央軍事委員會副主席，反映習對台野心。

這次人大全會實到二九四七人，缺席卅人，共選舉國務院總理、中央軍委副主席及委員等職位。現年六十三歲、去年十月在中共二十大被拔擢為中央政治局常委的李強，在習近平提名下，以二九三六票贊成、三票反對、八票棄權，當選為新任總理。

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上海防疫汙點 無損仕途

李強是習近平愛將，但去年四月以上海市委書記身分主導上海防疫「封城」措施，引發極大民怨後，一度被外界認為仕途堪憂，但隨著習在二十大成功固權，李強防疫「汙點」也跟著淡去。

李強權勢可能大過李克強

諮詢顧問公司「策緯中國」聯合創辦人羅傑表示，習近平付出極大政治資本，將毫無中央執政經驗、又在上海防疫踩雷的李強推上總理之位，李強的權勢很有可能比李克強大得多。據報導，李強在上海市委書記任內還曾跳過證券監督管理委員會，直接向中央提議上海股市設科創板，讓新創科技公司選在中國、而非海外市場上市，足見深獲習愛護。

由於李強曾任浙江、江蘇、上海等「經濟大省」的黨政要職，加上路透先前披露，李強可能是中國提早結束防疫「清零」的要角，讓商界對李強懷抱謹慎的樂觀，認為他是個「友商的務實主義者」，或許不只是習的「忠僕」，也對習有一定影響力。然而，仍有一派聲音質疑李強缺乏中央經驗，並認為李強比起政策擘劃者，更像是習意志的執行者。

另一方面，中國中央軍委兩名副主席，由習近平「福建派」人馬拿下，分別是去年初才卸下東部戰區司令、去年底破格進入中共中央政治局的何衛東，以及早已過中共「七上八下」退休年齡門檻、但仍是共軍少數具有實際作戰經驗的軍官張又俠。由於東部戰區是負責台海的主攻部隊，此一人事正凸顯習的別有用心。

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