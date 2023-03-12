星期專論》決定性嚇阻需要美國的戰術核武器

星期專論》

2023/03/12 05:30

◎費學禮（Richard D. Fisher, Jr.）

從去年到今年，美國軍事和政治官員顯得舉棋不定，他們一方面警告中國可能在未來約十年內對台灣發動攻擊，一方面又趨於保守地說，中國共產黨及其黨軍人民解放軍尚未完全做好開戰的準備。

請繼續往下閱讀...

對於一個大型民主國家來說，這種不協調是可以預見的，尤其是當危機愈來愈迫近時，必須提出警告或給予保證的分歧，也會逐漸加劇，但也因此模糊了真正要緊的事：美國可以透過緊急重振戰術核能力，毅然決然地阻止中共發動戰爭。

美可重振戰術核能力 阻中共發動戰爭

二○二三年三月二日， 美國國防部印太事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）在華府智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）做出保證，他說「（美國的）嚇阻力是真實的，而且很強大」，還說中國在未來十年內都不可能入侵台灣。

二月廿六日，美國中央情報局局長伯恩斯（William Burns）在哥倫比亞廣播公司（CBS）政論節目「面對全國」（Face the Nation）中，則同時提出警告也做出保證，「我們確實知道，正如已經公開的那樣，習主席已經下令解放軍，中國軍隊領導階層，在二○二七年之前準備好入侵台灣…我認為，我們最基本的判斷是，習主席與他的軍方幹部今日對於中國能否達成侵台任務存有疑慮。」

更早前的一月廿七日，美國空軍機動司令部（Air Mobility Command）司令米尼漢（Michael Minihan）將軍，在二月一日給下屬的一份內部備忘錄被洩露給媒體，引發軒然大波，備忘錄中寫道：「我希望我是錯的，但直覺告訴我，我們將於二○二五年開戰。（中國國家主席習近平）已在二○二二年十月取得（中共總書記）第三個任期，並確立新一屆中央軍事委員會（war council）。台灣在二○二四年舉行的總統大選，將成為習近平進行軍事侵略的藉口。美國也將被二○二四年的總統大選分散注意力。習近平的團隊、理由和機會全都指向二○二五年。」

二○二二年十月五日，美國海軍軍令部長吉爾迪（Michael Gilday）上將在華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）的討論中，提出一個更迫切的警告，他說：「過去廿年來，我們看到他們兌現許下的每一項承諾，比他們提到要兌現的時間還早…所以當我們討論有關二○二七年窗口時，在我腦海裡，肯定還有個二○二二年窗口，或可能是二○二三年窗口。我不能排除這種可能性。」

吉爾迪的看法是，中國可能決定在任何時候發起軍事行動，這是最妥切的評估。

美新彈道飛彈 兩年後才大量部署亞洲

在接下來的兩到四年裡，亞洲的相對權力平衡將有利於中國，這意味著習近平將面臨龐大時間壓力，考慮儘早發動戰爭征服台灣。

雖然美國終於開始生產新的短程、中程和中長程彈道飛彈，卻必須等到二○二五年至二○二七年這段時間，才會大量部署在亞洲。

與此同時，解放軍可能擁有二○○○至四○○○枚彈道飛彈和巡弋飛彈，利用超過一二五架每架可掛載六枚巡弋飛彈的轟-6K／J／N轟炸機，對台灣狂轟濫炸。

最令人擔憂的是，解放軍數十年來一直在組建一支由大型渡輪、數千艘大型河道駁船，以及數千艘漁船組成的「海上民兵」（Maritime Militia），可以一波接一波地運載十萬大軍，及其裝甲與支援部隊入侵台灣。

共軍恐以海空運載大軍 對台發動奇襲

而且，如果解放軍能夠佔領台灣的大型機場和空軍基地，它將從多達三○○○架的空中巴士（Airbus）和波音（Boeing）民航機隊中調撥很大一部分，來加速輸送入侵和佔領部隊。

中國已經協助北韓發展為一個擁有核飛彈的國家，可以透過核恐怖活動，或對南韓和日本發動大規模傳統和核武攻勢，轉移美國的軍事注意力。

中國現在可能會藉由提供軍事援助，為俄羅斯對烏克蘭的恐怖入侵補血，讓已經疲憊不堪的烏國守軍承受更大壓力，並迫使西方國家轉移更多的軍事資源，自二○二二年二月以來，西方對烏克蘭的軍援已經超過六二○億美元，其中超過四四○億美元來自美國，導致美國不能利用這些軍事資源來強化台灣的防禦。

透過協助俄羅斯侵略烏克蘭，中國將可進一步確保莫斯科不會苦吞敗仗，而且俄羅斯的海軍、空軍，甚至陸軍，還可能加入中國入侵台灣的行動。

此外，如果中國從俄羅斯沒有充分動員便進攻烏克蘭的失敗中汲取重要教訓，它將出動由數千艘渡輪、駁船和波音—空巴機群組成的龐大入侵編隊，極盡所能地以最大規模兵力對台灣發動奇襲。

對華盛頓來說，關鍵性的問題在於，是否能夠將中國以壓倒性規模攻擊台灣的決定視為一個機會，一個透過緊急生產和部署戰術核武器，決定性地摧毀並因此遏制中國對台灣生存威脅的機會。

拜登政府在二○二二年決定放棄川普政府發展可裝載戰術核彈頭的「戰斧」（Tomahawk）巡弋飛彈，這是一個戰略錯誤；此舉只會誘使中國提早對台灣發動戰爭。

因此，美國應該啟動一個應急計畫，重建其戰區核武力，包括戰術核砲彈、戰術核彈、巡弋飛彈掛載的戰術核彈頭，以及新的短程至中長程彈道飛彈。

其中最重要的是低當量戰術核砲彈，美國曾在歐洲和亞洲部署這種戰術核砲彈，直到老布希（George H. W. Bush）和柯林頓政府決定將其退役並予以銷毀。

一九九二年，W48型一五五公釐戰術核砲彈從美國陸軍退役，據稱其爆炸當量為○‧○七二千噸（kiloton），或七十二噸三硝基甲苯（TNT）炸藥，大約相當於三架美國波音B-52轟炸機的武器酬載。

一種新型的火箭推進式戰術核砲彈只能充當防禦性武器，因為它的射程可能只有七○至一○○公里，無法攻擊中國大陸。

低當量戰術核砲彈 可擊沉多數來襲共軍

然而，發射約一○○枚這類低當量戰術核砲彈的能力，將可破壞或可能擊沉搭乘數千艘渡輪和駁船來襲的大部分解放軍入侵部隊，僅配屬輕型車輛的空降突擊行動，將發揮不了任何作用。

雖然最理想的狀況是將這些戰術核砲彈秘密部署到台灣，但美國也可以從關島空運這些核砲彈，或將其秘密存放在非常靠近台灣的水下彈藥庫。

如果習近平知道他的大部分入侵部隊將會葬身於台灣海峽的海底，他就不太可能下令入侵台灣。對於入侵部隊可能面臨類似折損的預期，也可能決定性地嚇阻北韓和俄羅斯蠢動。

今天，美國擁有可能不到五十枚的少量W76-2型戰術核彈頭，這是一種五千噸（五○○○噸TNT炸藥）當量的戰術核武器，必須由「三叉戟」（Trident）潛射彈道飛彈投射，可惜的是，動用W76-2可能會被中國視為一種戰略核攻擊，讓解放軍有藉口對美國發動更大規模的核報復。

基於對全球安全的承諾，美國可能擁有約五○○枚不同型號的B-61戰術核彈，其威力可以被「減量」到○‧三千噸或三○○噸TNT炸藥。然而，這些戰術核彈必須由美國空軍沒有匿蹤能力的F-15E或F-16第四代戰鬥機投射，面對掩護解放軍入侵部隊的S-400或紅旗-9B（HQ-9B）長程防空飛彈，這些戰機可能很難全身而退。

因此，美國現有的戰區核力量根本不足以達成嚇阻的效果。

美國必須在強大的戰區核力量，與更大規模的戰略核嚇阻力量之間取得平衡，因為俄羅斯已經「暫停」遵守二○一○年與美國簽署的「新戰略武器裁減條約」（New START），中國也正在發展一支擁有三○○○枚至四○○○枚核彈頭的核武大軍。

毋需不斷警告中國恐入侵 讓美台更焦慮

重點在於，美國的政治和軍事領袖不需要不斷警告中國可能發動恐怖入侵，讓美國和台灣更為焦慮。

他們可以迅速恢復美國的戰區核能力，同時增強戰略核力量，從而提出明確果斷的保證，更有效地阻止習近平、金正恩和普廷（Vladimir Putin）妄想發動新的征服戰爭。

（作者費學禮為美國智庫「國際評估與戰略中心」資深研究員。國際新聞中心陳泓達譯）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法