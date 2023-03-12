美國會通過 解密武肺起源

美國聯邦參議院一日無異議通過的「二○二三年武漢肺炎起源法案」，十日也獲眾議院四一九票全數同意過關。圖為中國科學院武漢病毒研究所。（路透檔案照）

2023/03/12 05:30

提案參議員籲拜登儘速簽署法案

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國聯邦參議院一日無異議通過的「二○二三年武漢肺炎起源法案」，十日也獲眾議院四一九票全數同意過關，兩黨展現三年來對此議題的難得團結。提案的共和黨籍聯邦參議員霍利呼籲總統拜登儘速簽署法案，以便國家情報首長（DNI）在立法完備生效後九十天內依法就武肺起源相關資訊進行解密，焦點鎖定中國科學院武漢病毒研究所洩毒可能性。

兩黨難得團結 參眾院無異議通過

法案宗旨寫道，美國國會有理由相信武漢病毒研究所洩毒，DNI應解密並盡可能對公眾揭曉最多疫源資訊，以便與美國志同道合的國家也可盡快確定疫情起源及採取適當措施，防止類似疾病在全球捲土重來。至於DNI須解密的資訊，法案指定「武漢病毒研究所和病毒起源相關的所有可能連結」，包括該所為中國人民解放軍執行的活動、在疫情爆發前進行的冠狀病毒研究或其他相關活動，以及二○一九年秋天生病的研究人員姓名、症狀，還有該人員是否涉入冠狀病毒研究、生病期間是否前往醫院等。

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鎖定武漢病毒研究所洩毒可能性

十一日是世界衛生組織宣告此疾病為全球大流行病滿三年，全世界至今已累計逾六八八萬人病故，光美國就有超過一一二萬人染疫身亡。但美國情報機構至今仍對導致該疾病病毒起源為實驗室外洩或動物傳染外溢看法兩極。

目前尚不清楚拜登總統是否將簽署成法，但霍利強調美國人民有權知道真相。他也透露，中共官員上週曾致函，「以一貫的說教和愚蠢文風」要求他撤案，但法案已送往拜登辦公桌，中國國家主席習近平將武肺起源「全盤托出」的「時間到了」。

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