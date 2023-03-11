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    中國斡旋 伊朗沙國恢復外交關係

    伊朗抗議民眾在二○一六年一月三日攻擊首都德黑蘭的沙烏地阿拉伯大使館，導致兩國宣布斷交。（美聯社檔案照）

    伊朗抗議民眾在二○一六年一月三日攻擊首都德黑蘭的沙烏地阿拉伯大使館，導致兩國宣布斷交。（美聯社檔案照）

    2023/03/11 05:30

    〔國際新聞中心／綜合報導〕在中國的斡旋下，伊朗與沙烏地阿拉伯十日宣布，同意恢復兩國中斷七年的外交關係，並在兩個月之內重開使領館，雙方也重申尊重對方主權與不干涉內政原則。在沙、伊兩國媒體率先披露此消息後，中國媒體隨即報導，中共中央外事辦主任王毅與沙國國務大臣兼國安顧問艾班、伊朗最高國家安全委員會秘書沙姆哈尼出席兩國對話閉幕式，王毅稱沙伊對話是和平的勝利，中國願意繼續發揮建設性作用。

    伊朗、沙烏地兩國都是中國的原油主要供應國與親密經貿夥伴，此一協議是由三方本週在北京敲定，中國外交部稱，沙伊雙方在六日至十日於北京舉行對話。中國國家主席習近平曾在去年十二月訪問沙國，會晤沙國王儲穆罕默德．沙爾曼；之後伊朗總統萊希在今年二月訪問北京。沙伊兩國外交關係是在二○一六年中斷，當時因為沙國處決一名知名什葉派教士，引發伊朗民眾攻擊德黑蘭的沙國大使館。此後，兩國關係走回中東過去數十年什葉與遜尼兩派衝突的舊路，從敘利亞到葉門的內戰，兩國都支持不同派系，二○一九年伊朗甚至對沙國油田發動飛彈與無人機攻擊。

    華爾街日報指出，中東地緣政治向來是由美國主導，此次中國乘虛而入，取得一大外交勝利，也是北京首度出重手來化解中東敵對局勢。對此，白宮國家安全會議發言人表示，美方歡迎有助結束葉門內戰與緩解中東緊張的一切努力。

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