坐三望四！習拚連任 增加台海風險

中共總書記習近平10日在北京舉行的全國人大會議上，以2952票、全票連任國家主席及軍事委員會主席，展開史無前例的第3任期。（法新社）

2023/03/11 05:30

〔記者鍾麗華／台北報導〕中共總書記習近平昨當選中國國家主席，完成「三位一體」，開啟第三任期，台大政治系副教授陳世民認為，習在新的任期必定更加專制極權，而在中國經濟衰退、社會問題浮現的情況下，習為第四個任期，恐煽動民族主義情緒，積極處理台灣問題。

為第四任鋪路 必更專制極權

陳世民表示，習近平沒有指定接班人，將為四連任鋪路，不過，中國內部問題浮現，之前的疫情封控也造成民怨，他為求統治正當性，必定訴諸民族主義情緒，完成前領導人毛澤東、鄧小平做不到的中國統一夢。如果習身體不好，無法四連任，中國也會因內部權鬥，增加台海風險。

請繼續往下閱讀...

成功大學政治系主任洪敬富分析，習在十八大後參觀中國國家博物館的「復興之路」展覽時，提出實現中華民族偉大復興的「中國夢」；為實現中國夢，習也提出「兩個百年」目標，其中在二○二一年時，聲稱實現第一個百年目標，即「全面建成小康社會」，另一個目標是「全面建成社會主義現代化強國」，實現方法除要超越美國成為世界第一大經濟體外，也要完成祖國統一大業。

想藉烏戰拖住西方 無力助台

陳世民也提到，立陶宛軍事情報局日前分析，俄羅斯有足夠的資源繼續在烏克蘭發動兩年的戰爭，不過，烏俄戰爭拖得越久，對台灣越不利。有分析認為，中國不希望戰爭結束，一方面可拖住西方力量，另方面俄羅斯也會爭取中國支持，而美國也無法面對歐洲與亞洲兩個戰場，讓習近平對台灣有可乘之機。

洪敬富表示，習近平欽點習家軍王滬寧擔任全國政協主席、宋濤擔任國台辦主任，以便讓他在第三個任期能更有底氣超越前領導人鄧小平提出的「一國兩制」。他預期，王滬寧會更具體談「台灣方案」，積極拉攏親中政黨、團體、組織等，營造統一有利於台灣的氛圍。

洪敬富強調，雖兩岸十航點昨復飛，陸委會遞出善意橄欖枝，然隨著疫後開放大小三通，兩岸恢復包括旅遊、學術、文化、商業、宗教等交流，對於北京藉此落實「一國兩制台灣方案」，來「共創祖國統一」，我方仍應謹慎以對。

中共總書記習近平10日在北京舉行的全國人大會議上，以2952票、全票連任國家主席及軍事委員會主席，展開史無前例的第3任期。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法