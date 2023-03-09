中國逼簽忠誠協議 控制公費留學生

德國媒體披露，中國政府強迫公費留學生必須服從外館指導，定期報告學習情況，若不遵守或退出，除需繳還獎學金、還要支付高額違約金。圖為巴黎的中國留學生去年七月抗議精品品牌「迪奧」挪用中國傳統服裝設計。（中央社檔案照）

2023/03/09 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕「德國之聲」（DW）七日報導指出，其與德國調查報導機構「CORRECTIV」聯合研究發現，德國境內的中國留學生受中國政府嚴密控制，尤其是中國教育部轄下國家留學基金管理委員會（CSC）明文要求公費留學生「不得從事有損祖國利益與安全的活動」，這個「形同『緊箍咒』的限制性協議」導致中國公費留學生心懷恐懼並俯首聽命，違反德國「基本法」保障的學術自由原則。

不從事有損祖國利益活動

調查比對CSC制定的多份協議書，最新一份為留德中國博士生二○二一年簽署的九頁文件，發現核心都是對中國政府宣誓絕對忠誠；CSC獎學金生有義務「樹立為國服務、回國服務的責任感和使命感」，保證「不從事有損祖國利益和安全的活動」，須「自覺維護祖國榮譽」，「應服從駐外使（領）館的指導和管理」。此外，每位CSC獎學金生須提供兩位中國公民做為保證人，在獎學金資助期間內，保證人應長期在中國內地居住，單次出國不超過三個月；若獎學金生違反協議規定，，須退還獎學金支付違約金，保證人得承擔連帶責任。

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依據規定，上述博士生抵德後十天內須向中國使領館報到並「保持經常聯繫」；有義務定期向使領館及國內推選單位匯報學習進度，並填報DW研判「顯然是為第三方收集訊息所用」的「情況報告表」；還須及時更新導師訊息；返國後再至少服務兩年才算履行完畢。

美國智庫「德國馬歇爾基金會」中國問題專家馬曉月指出，CSC制定的協議盡現中國共產黨政府「控制欲」，明列「有損祖國利益」為最嚴重毀約行為但未具體定義及說明後果，導致中國民眾在國外繼續處於黨的監控之下。一名簽約獎學金生告訴DW，絕不敢在德國參與示威活動，因中國使領館反應將「非常嚴厲」，他連睡夢中都是返中在機場遭審問的驚恐場景。

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