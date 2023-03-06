中國衛星監控大增 澳洲航太業示警

澳洲航太產業警告小心中國人造衛星監控。圖為中國廠商去年九月在巴黎國際太空聯盟年會（IAC）上展示的人造衛星模型。（路透檔案照）

2023/03/06 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕澳洲國防部的太空司令部宣布正在制定取得所謂「軟殺」（soft kill）科技，以摧毀敵方的人造衛星之際，「美國之音」（VOA）四日報導，澳洲太空產業警告，中國正在增加透過衛星進行監控。

美國上月擊落來自曾飛越軍事基地上空的中國間諜氣球，引爆美中齟齬。對此，澳洲專家認為，氣球亂入事件恐令外界忽略對中國人造衛星的顧慮。澳洲航太產業協會（Space Industry Association of Australia）主席布朗（James Brown）四日告訴澳洲廣播公司（ＡＢＣ），中國擁有龐大的太空監視系統；民眾並未意識到自己每天都被位於頭頂上僅一百到兩百公里的中國衛星竊聽，而且中國每年發射數以百枚的人造衛星，且其發射數量將會愈來愈多。

請繼續往下閱讀...

去年三月成立、以制衡中國和俄羅斯為旨的澳洲太空司令部，目前正在研擬一項採購所謂「軟殺」科技的計畫，希望在不產生危險殘骸的情況下，摧毀敵方的人造衛星。與其使用飛彈將其擊落，澳洲希望開發自有電子戰能力，來破壞與讓人造衛星失能，但目前尚無法以商業手段取得適合的科技。

澳洲太空司令部司令、空軍少將羅伯茲（Cath Roberts）日前就電子戰能力與澳洲人造衛星面臨的威脅指出，必須具備「非破壞」（nondestructive）能力，以嚇阻攻擊或干擾敵人的人造衛星。羅伯茲說，太空中的人造衛星數量已倍增至約八千枚，而中國在去年發射的人造衛星比美國還多。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法