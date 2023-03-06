外機侵犯領空 日擬派無人機攔截

美國研發的「MQ-9死神」（MQ-9 Reaper）無人機。（法新社檔案照）

2023/03/06 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕在中國和俄羅斯紛紛提高使用無人機的頻率，以及外國飛機接近或進入日本領空事件頻傳之際，「日經亞洲」五日報導，日本自衛隊正考慮以無人機而非有人駕駛的飛機，來攔截接近日本領空的外國飛機；自衛隊最快會在今年的演習中測試利用無人機驅逐外國軍艦，以評估其表現與性能。

日經指出，日方考慮採購在烏克蘭戰爭中協助烏軍執行精準打擊任務的土耳其製「拜拉克塔TB2」（Bayraktar TB2）武裝無人機，或是美國研發的「MQ-9死神」（MQ-9 Reaper）無人機。日本自衛隊利用無人機攔截外機的第一步，是訓練無人機識別外國軍艦；一旦成功，將進一步訓練無人機辨識快速移動的飛機，目標是辨識逐步進犯的飛機型號與規格；若認定外機發動攻擊的威脅性很高，自衛隊將再出動有人機回應。

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有人機倉促升空成本 是無人機的40倍

報導說，光是二○二一會計年度，自衛隊戰機緊急升空攔截外來機的次數，就達到破紀錄的一○○四次；鑑於美國領空遭中國偵察氣球入侵，以及共軍無人機自去年八月起多次侵擾台灣空域，共軍增加在日本領空附近的活動，自衛隊出動戰機升空的頻率與成本勢必大增，也導致自衛隊員的負擔加重。

若接近或進入日本領空的外機為無人機，自衛隊出動有人機對其發出警告也沒用，改用無人機驅離外機還能節省成本。非官方估計顯示，有人機倉促升空的成本，是派出無人機的四十倍。使用無人機是日本去年底更新安保戰略三文件的關鍵要點之一，將使用無人機視為可降低自衛隊員風險的一大創新突破。

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