冷眼集》習近平是昏君？！

中國國家主席習近平。（法新社）

2023/03/06 05:30

記者鄒景雯／特稿

中共總書記習近平是不是昏君？沒什麼好顧忌的，可以大鳴大放討論，但是由中國準總理李強來扮演「諫官」對比習近平是「昏君」，這就未免太有趣了。正當中國兩會召開之際，英國的一家通訊社近日特別描述了李強在中國防疫政策上的表現，指稱其頂住習近平的壓力，為「一夕解封」的推動者，就是一則十分引人側目的報導。

國際級重要通訊社在北京採訪，絕對有其消息來源，不會毫無所本；只是在邏輯上，以及事實回顧上，出現了許多矛盾衝突之處，因而產生不少的問號，有待進一步解釋與釐清。這則報導主要敘述：中國在去年十一月十一日頒布防疫優化二十條之後，造成疫情升溫、病例數激增，一度讓習近平信心動搖，下令收緊防疫措施，十一月下旬習出訪回國後（APEC非正式領袖會議十一月十七至十九日在泰國召開），曾經重新進行防疫討論，而李強並未隨習近平搖擺，繼續堅守「二十條」寬鬆政策，同時因卡達世足賽、烏魯木齊火災、白紙革命，不得不加速開放，十二月七日「新十條」出台，驟然取消封城，原本仍欲保留大規模篩檢，也因李強取消。

請繼續往下閱讀...

以上罪責習近平的內容，首先，不知道習若看到，感想如何？其次，針對「清零」重創經濟的檢討，李克強早就不斷表示態度，二○二二年八月其「南巡」強調開放，達到了高點，請問下場如何？昨天他已在人大草草報告即將裸退。第三，同個時間，李強又是什麼樣信念的人？時任上海市委書記的他，下令要堅決貫徹習近平的指示，採取「全域靜態管理」，嚴格落實「人不流動、足不出戶」。猶記上海遭到反覆封城期間，上海人鬼哭神號，至今依舊讓人印象深刻，當時不要說頂住習近平的壓力了，怎從未見李強稍事彈性，反而處處矯枉過正？

第四，有關中國放寬防疫，造成確診人數飆高的說法，其實去年十二月世界衛生組織（WHO）突發衛生事件執行主任萊恩老早揭露：中國的疫情在封控期間就已經密集擴散，既有的管制措施根本無法防堵病毒的蔓延。言下之意說明，Omicron的高傳播特性，僵固的老法子不是適當的策略。如果說WHO專家其心可誅，不可信，那麼中國的傳聲筒總不會拆北京的台吧？胡錫進在去年十二月一日公開坦言：「病毒傳播真的擋不住了」，「不就萬分之二．五的重症率嘛」，他認為中國到了採取新策略的時候。兩個訊息相互對照，不正顯示中國當時根本就是擋不住，因此不擋也罷，如今怎麼好強調是李強的「卓見」呢？

第五，去年十一月二十四日的烏魯木齊大火，造成嚴重傷亡，以及十一月二十六日因此爆發「白紙革命」，震動北京權力當局，確實是讓習近平政權必須加速開放的重要導火線，但是中國驟然解封，卻缺乏有序配套的粗糙手段，是把中國人民丟進了「自生自滅」的險境，當時中國人在網路上也是怨聲載道，完全不是今天相關報導所隱喻的「德政」。根據上海復旦大學、香港大學、美國德州大學與哥倫比亞大學等多個研究分別指出，中國突然解封後的這兩個多月，中國至少死了百萬人以上，一般咸信，確切的數字絕對遠高於此，甚至數倍也不離譜。這種治理手段與成效，配得上大國指標嗎？

種種不合理的疑問，恐怕直指這則李強加快結束習清零政策的報導，極度「不科學」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法