中國一夕解封 路透稱是李強拍板

路透稱可望成為新任中國國務院總理的李強（第二排右、習近平後）在去年11月中國國家主席習近平因疫情升溫而有意重拾清零政策時，頂住來自習的壓力堅持防疫鬆綁。（美聯社）

2023/03/05 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕世界衛生組織（WHO）三日呼籲各國揭露其就武漢肺炎起源所掌握的資訊；同日，路透稱準中國國務院新總理李強在疫情解封上與中國國家主席習近平不同調，當習因疫情回溫而對鬆綁防疫政策有所猶豫搖擺時，李強堅持朝鬆綁解封邁進。

世衛籲各國揭露武肺溯源情報

世衛組織秘書長譚德塞表示，任何國家若掌握有關武肺疫情大流行起源的訊息，必須將之與世衛組織以及國際科學界分享，以便我們能應對未來的流行病與全球大流行。包括美國能源部與聯邦調查局局長瑞伊近日接連重提武肺來自中國實驗室外洩，世衛組織流行病學家范科霍芙說，已聯繫美國駐日內瓦使團以便取得美方此說的數據，但迄今未果。

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路透三日引述數名知情者指出，中方雖不曾公開解釋在疫情防控上大逆轉的決策過程，但高層官員與醫學專家原訂去年底逐步鬆綁，目標是在人大開議今年三月宣布恢復正常，這點從當局在十一月十一日頒布防疫優化措施「二十條」以及習同期公開亮相時已不戴口罩，可見一班。但隨「二十條」而來的疫情升溫與病例數激增令習心生動搖；十一月中旬，在海外訪問的習下令「堅定不移」執行清零，部分中國城市因而又收緊防疫措施。

習搖擺不定 李強堅持鬆綁防疫

知情人士稱習的搖擺不定導致北京高層在去年十一月下旬重議防疫政策，當時已有跡象顯示中國經濟成長將跌至近半世紀以來最糟程度；知情人士說，李強在習返國後的防疫討論，頂住了來自習的收緊防疫之壓力。但路透稱無法得知習對此的反應。

李強在病毒持續傳播下仍鼓勵地方黨委官員堅守防疫優化措施「二十條」。在此同時，卡達世足賽球迷無罩畫面與烏魯木齊火災引爆的白紙革命，迫使中國不得不加速重新開放；十二月一日，習在接見來訪的歐盟高層時稱中國目前主流病毒株Omicron「較不致命」，形同為進一步鬆綁鋪路。

十二月七日，中國對武肺疫情頒布未提堅持清零的「新十條」，驟然取消包括封城、大規模篩檢與跨區人流等限制。兩名消息人士說，中國的重新開放計劃最初保留大規模篩檢，但李強透過成功推動廣泛鬆綁而免除此措施。

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