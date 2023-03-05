拜登蕭茲密談逾一小時 堅定挺烏

俄羅斯國防部長紹伊古四日罕見視察烏東俄軍前線。（美聯社）

2023/03/05 05:30

傳中國軍援情報來自俄官員

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統拜登三日在白宮接待到訪的德國總理蕭茲，兩人密談超過一小時，確認兩國在力挺烏克蘭對抗俄羅斯入侵上步調一致。此外，拜登和蕭茲也對中國向俄供武表示擔憂，而美國國家廣播公司（NBC）披露，美方最早是從俄國官員口中得知中國考慮軍援俄國，但目前採取的勸阻策略看似奏效。

拜登和蕭茲在白宮橢圓形辦公室密談超過一小時，連顧問團隊都被支開。談話結束後，拜登戲稱兩人已自行解決全世界所有問題，但並未說明是否達成任何協議，也沒有舉行共同記者會，凸顯談論的話題不易解決。在兩人會晤之際，白宮宣布提供烏國四億美元軍援。

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拜登感謝蕭茲增加國防預算，擺脫對俄國能源的依賴，以及對烏國的軍援和支持。蕭茲提到只要烏克蘭有需要，西方必須「不計時間長短」力挺。兩人也討論到中國可能向俄提供武器，但兩國都尚未掌握到相關證據。

歐盟稱提供武器即逾越紅線 必祭制裁

與此同時，一名現任及一名前任美國官員向NBC透露，美方最早是從俄國官員口中得知中國考慮提供俄國彈藥、火砲等致命武器，可能提升俄軍能力，並增加殺傷力，對烏克蘭將極為不利。

拜登政府花費數週從不同管道及盟友消息驗證情報後，研判現在先不要公開公開情報來源，一來是考量情報來源敏感性，二來是拜登政府喊話阻止中國實際行動的策略，目前看來奏效。歐盟三日重申，中國若供武給俄國，絕對是逾越「紅線」，歐盟必祭出制裁。

美司法部長 閃電訪基輔

美國司法部長賈蘭三日閃電訪問基輔，與烏國總統澤倫斯基出席一場有關戰爭罪行的會議，並重申美方堅決要求俄國為戰爭罪行負責。

烏死守巴赫姆特 俄稱包圍

烏俄兩軍已在烏東頓內茨克州巴赫姆特市鏖戰數月，烏軍仍誓死堅守，但烏國官員近日坦言處境艱難。俄國傭兵組織瓦格納集團首領普里格津四日宣稱，他們已實際包圍該市，僅差一條道路就能全面控制。

英國防部四日戰情報告也指出，當地烏軍壓力與日俱增，雖烏國菁英部隊馳援，但俄軍和瓦格納集團仍朝巴市北部郊區挺進，兩主要橋樑已在過去卅六小時內被毀，烏軍的補給路線愈發受限。

俄防長前往頓內茨克視察

俄國國防部四日宣布，部長紹伊古前往南頓內茨克一個前線指揮所視察，向官兵授獎，並巡視滿目瘡痍的城鎮。自烏戰爆發以來，俄國高階軍官親赴前線十分罕見。

駐守巴赫姆特的烏軍士兵朝俄軍陣地發射榴彈。（路透）

紹伊古向前線俄軍士兵授獎。（美聯社）

德國總理蕭茲三日在白宮與美國總統拜登閉門會談。（美聯社）

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