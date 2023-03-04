下階段交戰兵推 美軍已培訓逾千烏軍

美國參謀首長聯席會議主席密利（中）2日赴駐德美軍基地，親自督導美軍為烏克蘭軍隊主辦的兵棋推演。（美聯社檔案照）

2023/03/04 05:30

德總理蕭茲3日訪美 商討援烏武器運送

〔編譯孫宇青／綜合報導〕隨著冬季過去，烏俄戰爭接下來如何演變引人矚目。美國軍方近日在駐德國基地透過兵棋推演培訓烏克蘭軍官，協助他們在下一階段戰事做出更佳決策，參謀首長聯席會議主席密利在內的美方最資深將領也親自督導。與此同時，德國總理蕭茲三日訪問華府，將與拜登總統討論烏俄戰況及中國可能軍援俄國等問題。

德國威斯巴登基地為駐歐洲及非洲美國陸軍的總部，也是此次為烏國軍官進行沙盤推演的地點，演練為期多天，密利則是在二日造訪。他表示，「沒有人會坐在那裡告訴烏克蘭人該往左或右，該做這個或那個，這不是國際社會的工作。我們所做的一切是建立一個架構和機制，讓烏國人自己學習因應某種或各種不同狀況。」他表示，在兵推期間，烏國軍官都是自行決定最佳攻擊路線，以及相應的優劣勢和風險等。

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擬截斷烏東通往克里米亞路線

密利不諱言烏軍之後的戰鬥會很艱難，但仍樂觀表示，對烏國抵抗意志信心十足。儘管密利並未細說烏軍預設會出現的戰場情況，但其他資深美國官員、軍事分析家和烏國官員都指出，基輔當局可能會朝俄軍在烏國東北部或東部的防線進逼，包含頓內茨克和盧甘斯克地區，也不排除截斷俄軍從烏東到南部克里米亞半島的陸上通道。事實上，美國防長奧斯汀一月即談到，截斷烏東往克里米亞半島的路線會是烏軍「今年的務實目標」。

據報導，美軍一月以來開始訓練烏軍主動進攻或反制俄軍猛攻的方法，已逾千人受訓。不過，五角大廈強調，美方並未提供烏軍打擊俄國境內目標的情報或資訊，「我們無意與俄開戰」。

若中軍援俄國 討論聯合制裁

與此同時，德國總理蕭茲三日將訪華府，預計與拜登總統會談一小時，商討如何儘快將西方武器送到烏軍手上，也將討論萬一中國真的軍援俄國，美國和盟友是否聯手制裁中國。前美國國務院亞太助卿羅素表示，美方擔心德國會基於商業利益，不願在安全和地緣政治議題上對中強硬。白宮國家安全會議發言人柯比二日重申，美方並未掌握中國已決定供武給俄國的跡象，但仍不排除可能性。

德國總理蕭茲（右）三日將訪美會見美國總統拜登，這是他去年上任後第二次訪美。（美聯社檔案照）

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