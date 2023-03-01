香港取消口罩令 日韓撤港機航點限制

香港維持長達959天的武漢肺炎口罩令3月1日正式解除。圖為當地民眾2月28日在室外依規定戴口罩。（彭博）

2023/03/01 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕香港政府二月廿八日宣布，鑑於武漢肺炎疫情在港已受控，三月一日起全面取消維持長達九五九天的口罩令，僅要求民眾進入衛生及照護場所仍須配戴。

香港口罩令效力原至三月八日，李家超稱提前放寬係根據香港實際情況、利益為依歸。香港醫務衞生局局長盧寵茂指出，全面取消口罩令乃基於香港疫情全面受控，包括確診數字無上升跡象、學校未大規模爆發病例，逐步取消口罩令防疫效果不大且執行困難；另流感高峰期亦接近尾聲，全面取消口罩令後，雖可能迎來確診人數稍微上升，但當局研判風險可控，盼藉此帶動香港恢復活力。惟為保護高風險族群，港府將透過行政措施要求民眾進入衛生、照護場所等地須戴口罩。

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口罩令為港府最後一道防疫措施，取消代表全面復常，正式邁入後疫情時期。香港《明報》廿八日社評直指港府反應遲鈍兼被動。

日本、南韓當天同步宣布三月一日起取消香港入境航班降落地點的限制，日本廿七日也宣布三月一日起由中國本土直飛入境者僅隨機進行病毒檢測，但仍須提供起飛前十二小時內的武漢肺炎病毒核酸檢測陰性證明；南韓廿八日也解除由中國入境者須在機場篩檢措施。

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