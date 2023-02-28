安永中國 上班需戴黨徽表忠誠

中共要求黨員在上班時配戴黨徽，表明政治忠誠。（美聯社檔案照）

2023/02/28 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國全國人民代表大會（全國人大）與政治協商會議全國委員會（全國政協）「兩會」即將召開年度會議，屆時將確認中共總書記習近平的第三個國家主席任期。英國金融時報廿七日披露，全球四大會計師事務所之一的安永（Ernst & Young）中國分公司「安永中國」，要求加入中國共產黨的員工在上班時配戴中共黨徽，以彰顯政治忠誠。

報導引述兩名消息人士說法，指稱安永中國內設的中共黨支部委員會，廿三日向北京辦公室的所有黨員發送電郵，要求他們在上班時配戴中共黨徽。通知還指示配戴黨徽的規範，包括徽章應該置於左胸中間、不能戴在衣領上；與其他徽章一起配戴時，黨徽應該在最上面。

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安永是總部位於英國倫敦的跨國性專業服務公司網絡，與普華永道、德勤和畢馬威合稱四大會計師事務所。安永在中國的主要營運主體，是安永（中國）企業諮詢有限公司和安永華明會計師事務所。

有正式中共黨員七人以上、不足五十人的基層單位，包括企業，經上級黨組織批准後，可成立黨支部委員會。中共現有九千七百萬名黨員，在工作時被要求配戴徽章，但在政治敏感時期，遵守率普遍更高。

安永中國的通知指出，相關規定符合「中共北京註冊會計師資產評估行業委員會」發起的運動，該運動要求中共黨員在工作場所表明黨員身分。自習近平去年十月連任中共總書記以來，中國國有企業和民營企業也展開類似運動。

只有北京辦公室收到指示

據報導，目前安永中國似乎只有北京辦公室的員工收到該指示。安永中國尚未對此做出回應。

不過，金融時報強調，安永中國由安永在中國的合作夥伴所有，其利潤不與安永的國際顧問和會計師網絡分享，也非公司拆分諮詢和審計業務計畫的一部分。

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