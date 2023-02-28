日擬採購400枚美戰斧飛彈

美國海軍飛彈巡洋艦聖喬治角號，2003年3月在地中海發射陸攻型戰斧飛彈。（路透檔案照）

2023/02/28 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京廿七日報導〕日本為保有「反擊能力」，將向美國採購「戰斧」（Tomahawk）巡弋飛彈，對於採購的數量，首相岸田文雄廿七日在眾議院預算委員會中首度公布「預定為四百枚」。防衛大臣濱田靖一也表示，正在與美方協調，最多可取得四百枚。

日本政府擬於二○二三年度與美國簽訂戰斧飛彈的整批採購合約，計畫在二○二六及二七年度部署於海上自衛隊神盾艦。眾院預算委員會正在審議防衛省編列的二一一三億圓（約四八○億台幣）相關採購預算。

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上週在朝野協商中，在野黨極力要求政府公開採購數量。為避免暴露自衛隊的續戰能力，日本政府向來不公開具體數字，但為避免在野黨杯葛，岸田在會中首次公開採購數量應有四百枚。

美國對日本出售戰斧飛彈，主要是根據「對外有償軍事援助」（FMS）向盟國等提供武器裝備，美國政府必須向國會提出可能出售的數量，日本也是據此估算可能採購的最大數量。至今為止，美國已向英國和澳洲出售戰斧飛彈，日本以往也曾有意採購，但未能實現。

日本經濟新聞報導，日本這次向美國採購的戰斧飛彈，為美國海軍於二○二一年部署的最新款，艦射距離最長可達一千六百公里以上，並可在低空精確誘導和打擊地面目標。岸田也強調，「可避免來自對手的攔截」。

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