強黨弱政 中共二中全會傳削國務院權限

中共傳將新設「中央內務委員會」（暫名），將國務院的公安部、國安部納入管轄。（美聯社檔案照）

2023/02/28 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國共產黨第廿屆中央委員會第二次全體會議（二中全會）廿六日登場，除了向三月召開的中國全國人民代表大會（人大）、政治協商會議全國委員會（政協）「推薦」國家機構人員名單外，重頭戲是審議「黨和國家機構改革方案」，預料將原本歸屬國務院的公安、國安等部會，納入中共高層直接管轄。學者分析，這意味中國即將進入「強黨弱政」時代。

審議黨和國家機構改革方案

「自由亞洲電台」（RFA）及「法國國際廣播電台」（RFI）報導，為期三天的中共廿屆二中全會，將向兩會「推薦」國務院總理、人大委員長及政協主席等人選，還要審議並通過「黨和國家機構改革方案」。香港「明報」披露，國務院公安部與國安部將改隸屬於新成立、直屬中共中央的「中央內務委員會」（暫名），由現任公安部長、習近平親信王小洪主掌。

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公安、國安納中共中央管轄

另外，國務院部委直屬機構、事業單位亦將脫離國務院，如金融機構，且部分部委將被裁撤，以進一步壓縮政府機構，還將淘汰一批政府職位，既加強中共管控權，亦節省開支。

旅居日本的中國問題學者、熟悉中共黨務的洪湘南廿七日受訪表示，公安部和國安部是確保中國政治、經濟及社會安全的重要部門，國務院權限被大幅限縮，似乎是走前蘇聯的管理模式，若由中共中央直接管轄，表明中國進入「強黨弱政」時代，而非真正的改革，「未來政府部門只是一個辦事組，跑跑腿、辦辦事，處理一些基本政務，核心事務不歸政府管，它是強化黨的領導，而不是黨政合一。」

整合國安體系 國安委上政法委下

值得注意的是，中國國家主席習近平早在二○一四年下令成立中共中央國家安全委員會，並親自擔任主席，辦公室主任則由中共中央辦公廳主任兼任，具體運作情況不得而知。由於中共廿大特別強調「國家安全」，加上「黨和國家機構改革方案」旨在改革及整合國安體系功能，不排除現行國安委辦公室「高調走向前台」，中共中央政法委員會則遭削弱。

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