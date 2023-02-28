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    白俄總統訪中前夕 俄預警機被炸毀

    白俄羅斯總統魯卡申柯訪中前夕，白俄反對派武裝組織利用無人機，炸毀俄羅斯A-50預警機。（路透檔案照）

    白俄羅斯總統魯卡申柯訪中前夕，白俄反對派武裝組織利用無人機，炸毀俄羅斯A-50預警機。（路透檔案照）

    2023/02/28 05:30

    〔編譯陳成良／綜合報導〕白俄羅斯總統魯卡申科預定廿八日起對中國進行國是訪問，但就在啟程前，首都明斯克附近一處空軍基地一架重要的俄軍偵察機遭到炸毀，時機異常敏感。

    法新社報導，白俄反對派領導人季哈諾夫斯卡婭顧問維亞寇卡（Franak Viacorka）在推特證實，此次事件是游擊隊的特別行動，兩名白俄羅斯人利用無人機執行相關任務，成功在明斯克近郊馬丘里奇（Machulishchy）的機場，炸毀俄軍一架偵察機。

    維亞寇卡稱兩人已經安全離開該國，但沒有說明兩人的攻擊目標是何種飛機，僅表示飛機價值三‧三億歐元（約台幣一○六億元）。由前軍警組成的白俄羅斯反對派武裝組織「BYPOL」，隨即在社群軟體「Telegram」宣布對此負責，聲稱他們使用兩架無人機，擊中駐紮在該基地的一架俄軍A-50U預警機，損壞該機雷達天線及機身前部。

    如果消息屬實，A-50U預警機作為俄羅斯軍方最重要的資產之一，恐對其造成不小打擊，且再度凸顯無人機在俄烏戰場上的關鍵作用。不過現階段無法獨立核實上述攻擊行動，俄羅斯軍方尚未發表任何聲明。

    白俄是唯一支持俄羅斯攻打烏克蘭的歐洲盟友，白俄雖未直接參戰，但去年允許俄軍使用其領土對烏發動全面入侵行動。白俄總統魯卡申科預定廿八日至三月二日訪問中國，恰逢美國情報披露北京可能向俄提供武器之際。

    此外，針對多國記者調查小組上週曝光的一份機密報告，指俄羅斯計劃在二○三○年前併吞白俄，魯卡申科接受白俄國家通訊社（Belta）採訪時回應稱，有關報導是歐洲媒體試圖挑撥離間白、俄兩國關係，並強調白俄是獨立主權國家，與俄羅斯的關係不會變化，但他不排除存在這樣一份文件的可能。

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