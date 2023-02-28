烏總理:百年內不會與俄和解

駐守頓內茨克地區的烏克蘭步兵，廿六日向俄軍陣地發射榴彈砲。（歐新社）

2023/02/28 05:30

除非俄民主化、非軍事化和無核化

〔編譯孫宇青、陳成良／綜合報導〕在俄羅斯軍隊持續肆虐烏克蘭領土之際，美國、德國和波蘭有意在波蘭舉行聯合軍演，以應對俄國對北大西洋公約組織（NATO）東翼的威脅。美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯直言，俄國總統普廷對於逼降烏克蘭「過度自信」，已到不顧本國軍隊傷亡、國家名譽和經濟破滅的地步。烏克蘭總理什米加爾（Denys Shmyhal）更強調，除非俄羅斯民主化、非軍事化和無核化，否則烏克蘭一百年也不會與俄國和解或合作。

美德波聯合軍演 因應北約東翼威脅

德國國防部長佩斯托瑞斯廿六日向「德國第一電視台」（ARD）表示，華府正與柏林、華沙當局協商在波蘭舉行聯合軍演，藉此向普廷發出「非常明確」的訊號，即如今的北約已比過去一年更加強大且團結。此外，對於波蘭、波羅的海國家及斯洛伐克等東歐國家而言，看見北約最重要的歐洲成員德國，與美國共同履行防禦義務，也很重要。

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CIA局長伯恩斯在「哥倫比亞廣播公司」（CBS）訪問中表示，普廷對於自己消磨烏國抵抗的能力完全過度自信，也低估美國支持烏克蘭的決心。伯恩斯認為，普廷「心意已決」，不論俄軍傷亡、戰術缺陷，以及國家經濟和聲譽損失如何巨大，他都要繼續打這場仗。伯恩斯強調，在專制體制下，無人敢質疑領袖，因此可能鑄下大錯，普廷的傲慢已將俄國帶到某種境地。

俄佔克里米亞9年 美：烏國領土

美國務院在克里米亞半島遭俄國併吞九週年之際發表聲明，重申克里米亞是烏國的一部分，俄國明顯違反國際法，破壞烏國主權，美國永遠不會承認俄國行徑。烏國總統澤倫斯基去年就表明，永遠不會放棄克里米亞。

什米加爾廿六日在接受德國週報「焦點」（Focus）訪問時，重申烏克蘭將任何領土割讓給俄羅斯的可能性，「成千上萬的我們最優秀的人民死了，不是為了尋求與一個訛詐全世界的血腥恐怖份子和侵略者妥協。」俄軍必須退回一九九一年的邊界，停止侵略並離開烏國領土。

白俄總統訪中前夕 俄預警機被炸毀

與此同時，白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）預定廿八日起對中國進行國是訪問，停放在白俄境內空軍基地的一架俄軍重要偵察機，廿六日遭反對派游擊隊利用無人機予以炸毀。據稱被炸毀的俄國軍機，是停放在白俄首都明斯克近郊馬丘里奇（Machulishchy）機場的A-50預警機，造價達三．三億歐元（約一○七億台幣）。

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