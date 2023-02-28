美議員憂 中國將供俄百架無人機

美共和黨議員麥考爾26日警告，北京正考慮提供100架無人機給俄羅斯。（美聯社檔案照）

2023/02/28 05:30

習近平三月初訪俄 將與普廷討論

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國政界持續關注中國向俄羅斯提供致命武器的可能性，聯邦眾議院外交委員會主席、共和黨議員麥考爾廿六日警告，北京正考慮提供一百架無人機給俄國，且中國國家主席習近平將在「下週」（意指三月初）訪俄時，與俄國總統普廷討論，惟時間點並未獲得證實。麥考爾更表明自己對此憂心忡忡，因為很可能「今天是烏克蘭，明天就是台灣」。

麥考爾在美國廣播公司（ABC）訪問中表示，美方掌握的情資顯示，中國正考慮運送一百架無人機到俄國，甚至考慮提供其他致命武器，而且美方知道中國正向俄國採購所有能源，給予經濟上的支持。他還透露，習近平與普廷將於三月初會面，討論中俄之間的「邪惡」同盟，以及將武器運到烏克蘭等事宜，「這讓我很不安，因為可能今天是烏克蘭，明天就是台灣」。

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美新情資 中國可能提供致命武器給俄國

中央情報局（CIA）局長伯恩斯廿六日也在哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問中解釋，美方先前認為中國不太願意提供致命武器給俄國，但在獲得新情資後，已於本月修正評估，美方現在「確信」中國已有相關考量。不過，他也強調中國尚未做出最終決定，目前也尚未出現確切證據。

白宮國家安全顧問蘇利文同日則向美國有線電視新聞網（CNN）表示，美方會繼續利用「私下高層外交管道」明確警告中方，提供致命武器給俄國會有嚴重後果，「中國將付出真正的代價」。蘇利文說，中國尚未採取軍援俄國的行動，但也沒有放棄此一選項。

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