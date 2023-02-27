中俄唱反調 G20財長會議聯合聲明難產

G20財政部長會議聯合聲明難產，其中一個原因是中國代表希望刪除宣言中的「戰爭」字眼。（法新社）

2023/02/27 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕全球前廿大經濟體組成的廿國集團（G20），廿五日在印度舉辦財政部長暨中央銀行行長會議，大多數國家代表皆強烈譴責俄羅斯侵略烏克蘭，但因中國與俄羅斯拒絕合作，最終未能就全球經濟現況和展望發表聯合聲明。

譴責俄侵烏 多數國家共識

G20輪值主席國印度廿三日起在有「印度矽谷」之稱的班加羅爾（Bengaluru）舉辦會議，各國代表原本擬在廿五日發表聯合聲明，譴責俄國入侵烏克蘭，並強調不允許使用核武，但在俄方指控美國、歐盟及七大工業國集團（G7）成員國試圖強行通過一項涉及烏克蘭的聯合聲明，俄國外交部痛批西方持續破壞G20活動、並藉此反俄，以及中國企圖淡化「戰爭」言論下，聯合聲明最終難產。

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在沒有共識的情況下，印度改為發表一份「主席國總結」，指大多數成員國強烈譴責烏克蘭戰爭，但也坦言各國對局勢和制裁手段有不同評估。印度還強調，這場戰事造成人類極大苦難，導致本已脆弱的全球經濟更加惡化，包括供應鏈中斷、金融穩定面臨風險，以及能源和糧食供應不穩等。

文件寫「戰爭」中俄拒簽名

值得注意的是，「總結」中一個註腳解釋，內文中有兩個段落出自去年十一月印尼峇里島G20領袖高峰會，包括以「最強烈措辭」譴責俄對烏戰爭，以及要求俄國「完全、無條件」撤出烏國，獲得中俄以外所有成員國的共識，但中國希望刪除十一月宣言中的「戰爭」字眼。

印度財政部高階官員賽斯（Ajay Seth）進一步說明，中俄以外十八國都認為這場戰爭影響全球經濟，有必要加以提及，但並未親自出席的中俄雙方代表不想在寫有烏克蘭「戰爭」的文件上簽名，理由是他們僅被授權處理經濟和金融議題。

德國財政部長林德納（Christian Lindner）表示，G20未能提出聯合聲明「令人遺憾」，但更重要的是，（中俄以外）其他成員國都堅守國際法、多邊主義和結束戰爭的清楚立場。日本財務大臣鈴木俊一坦言，因為烏俄戰爭之故，G20愈來愈難進行建設性討論，這場戰爭撼動全球秩序的根基。法國財長勒麥爾（Bruno Le Maire）則表明，法方拒絕簽署任何悖離G20峇里島宣言的聯合聲明。

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