中國海外設警局 美議員批如黑手黨

美國紐約中國城25日舉行大型抗議集會，大批人士向中國在世界各地廣設海外「警察局」跨境執法表達憤慨。（美中戰略競爭特別委員會推特）

2023/02/27 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國被踢爆在美國等世界各地廣設海外「警察局」，形同將「天網」監控行動延伸至各國。對此，紐約中國城廿五日舉行大型抗議集會，數百人向中國跨境執法表達憤慨，而美國聯邦眾議院新設的「美中戰略競爭特別委員會」主席蓋拉格也率領共和、民主兩黨成員出席，狠批中共政府行為堪比黑手黨。

美國之音及自由亞洲電台報導，這次集會地點設在聯邦調查局（FBI）調查中的中國海外秘密警察辦事處之一、紐約長樂公所前，示威者來自四面八方，包括維吾爾人、藏人、港人及漢人等，眾人高喊「習近平下台」、「習近平是法西斯」等口號，現場有多名警察戒備，但未見中國愛國主義者或親共人士鬧場。

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民眾抗議 蓋拉格到場聲援

值得注意的是，眾院美中戰略競爭特別委員主席蓋拉格親自到場聲援，指中共的跨國鎮壓是對在美華人、異議人士乃至美國主權的威脅，這種行為就像黑手黨，收買政治人物、跨國組織、企業甚至執法部門，並使用武力和脅迫，「不怕讓人消失」。他強調，中國人民不是美國敵人，真正的敵人是中共，美國應該與受迫害的中國人民站在一起，國會將確保FBI擁有應對跨國執法威脅的訓練和資源。

分屬民主和共和黨的委員會成員托瑞斯（Ritchie Torres）和鄧恩（Neal Dunn）皆強調，兩黨在對抗中共上有高度共識，捍衛人權更是美國價值觀。

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