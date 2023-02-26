中援俄無人機與砲彈「尚無跡象」

美國總統拜登24日表示，尚未看到中國可能提供俄國致命武器的跡象。（路透）

2023/02/26 05:30

拜登強調一旦交付任何武器 必遭嚴厲制裁

〔編譯張沛元／綜合報導〕外媒報導，情報顯示，中國正考慮對俄羅斯運送包括炮彈與可攜帶炸藥的無人機等的武器，以協助俄羅斯對抗烏克蘭發動的反攻，恐導致戰事延宕。美國總統拜登廿四日稍早受訪時，稱自己還沒看到中國可能供俄致命武器的跡象，至於中國若付諸行動是否代表「越線」，拜登強調美方將一視同仁，「我們將對任何協助武裝俄國的一方實施嚴厲制裁」。

「華爾街日報」率先獨家披露，儘管中方迄今尚未對俄羅斯交付任何武器，但若北京當局最終對俄羅斯提供致命協助，其所導致的緊張局勢將形塑中國多年來與西方的關係，以及在俄烏雙方都正準備發動春季攻勢之際，對在烏克蘭的戰場產生深遠影響。

請繼續往下閱讀...

根據華爾街日報，美國國務卿布林肯與其他美國官員稱中國正考慮提供俄羅斯「致命支援」，但並未說明中方可能提供哪些武器系統；美國官員透露，北京若欲軍援俄羅斯，除了無人機與其他可能的武器，還可能提供炮彈，以協助俄軍對抗抵預料烏軍可能在今夏發動的反攻；「華盛頓郵報」則引述未具名官員的話說，由於俄羅斯攻打烏克蘭的主力是炮兵，但炮彈供給萎縮，目前被考慮的軍援包括一二二公釐與一五二公釐的炮彈。

俄採購無人機 最快4月交貨

德國「明鏡」週刊廿三日引述消息人士的話指出，俄羅斯正就採購一百架ZT-180型自殺式無人機，與中國的無人機製造商西安冰果智能航空科技有限公司進行協商，估計最快可於今年四月交貨。ZT-180型無人機可攜帶卅五到五十公斤的彈頭，設計與俄軍稍早用來攻擊烏國平民及該國基礎設施的伊朗製攻擊無人機類似。報導中還說，俄方還打算透過西安冰果取得技術轉移以便自行生產。此外，德國政府也指中國向俄國提供大疆公司的商用無人機，在烏克蘭用於偵查。

明鏡週刊還指出，去年解放軍旗下公司曾為俄軍蘇愷廿七型等戰機提供維修零件，並偽造運輸文件，把軍用機零件偽裝成民航機零件。此外，荷蘭公共廣播公司也報導，烏軍分析俄軍武器殘骸，廿七件武器中有十件裝有來自荷蘭的微晶片，這些晶片都是由中國公司交付給俄國防工業。至於中國衛星公司向俄國提供烏克蘭戰區衛星影像、協助瓦格納集團傭兵作戰的說法，近來在西方國家甚囂塵上。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法