6成美國人對中有戒心 高於提防俄羅斯

美國最新民調，6成受訪者對中國有戒心，高於提防俄羅斯的53％。圖為中國國家主席習近平與俄羅斯總統普廷在開戰前的去年二月四日於北京會面。（美聯社檔案照）

2023/02/25 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕根據美聯社與美國芝加哥大學全國民意研究中心（NORC）廿三日發布的十六至廿日民意調查結果，受訪一二四七名美國成年人多對中國在全球日漸增強的經濟、軍事影響力感到焦慮，約六成受訪者對中國影響力表達嚴重關切，高於提防俄羅斯的五十三％；至於目前美國總統拜登處理對中關係的方式，僅獲四成認同；多達五十四％無法苟同他上任兩年來的執政表現。

去年三月民調時，俄羅斯才剛侵略烏克蘭，六十三％嚴重關切俄國。卅三歲美國工程師馬切克告訴美聯社，他也一度對俄「較憂心」，但戒心隨俄軍一年來在烏戰事顯出混亂而降低。

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美聯社指出，部分美國人也擔心中國可能提供俄國某種形式的軍事支持，對中國的擔憂在拜登就職後逐步升高，從他入主白宮前一年的二○二○年一月四十八％、在他上任後提高到五十四％。至於拜登執政整體表現，四十五％受訪者尚稱滿意，和一月底四十一％、去年十二月四十三％相較，變化不多。不過，高達六成八美國民眾認為美國經濟狀況不佳，只有三成六民眾認可拜登在經濟上的施政表現。

對於拜登十六日在白宮首度專門就美軍四日擊落上月廿八日進入美國空域的中國高空偵測氣球一事發表正式談話中聲稱「尋求與中國競爭，而非衝突」，以及他上任兩年來美中關係，僅四成受訪者認可。但六十八歲美國居民鄧拉普告訴美聯社，他相信拜登係鑑於美國對中國製造業的依賴才謹慎以對。

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