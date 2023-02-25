願調停烏戰! 中12點聲明 西方吐槽

烏克蘭總統澤倫斯基在首都基輔的聖索菲亞廣場舉起烏國部隊軍旗，一旁士兵向前親吻，紀念烏軍奮戰抗俄一週年。（美聯社）

2023/02/25 05:30

美嗆只要俄國停火 明天就能結束戰爭

〔編譯張沛元／綜合報導〕中國在廿四日俄烏戰爭開打一週年當天發表政治解決烏克蘭危機的十二點立場，呼籲各造停火和談、解決人道危機、維護核安以及減少戰略風險，並主張摒棄冷戰思維，疑似暗指挺烏的美國與北大西洋公約組織（NATO）。美國隨即回嗆，只要俄國停止攻打烏克蘭，明天就能結束戰爭。德國總理蕭茲也說，他對中國「不抱幻想」。

重申立場 非和平計畫無實質建議

這十二點政治解決烏克蘭危機的立場，分別是尊重各國主權、摒棄冷戰思維、停火止戰、啟動和談、解決人道危機、保護平民和戰俘、維護核電站安全、減少戰略風險、保障糧食外運、停止單邊制裁、確保產業供應鏈穩定，以及推動戰後重建。中共中央外事辦主任王毅曾宣稱，俄羅斯總統普廷期待中方為政治解決烏克蘭問題發揮更積極作用，但廿四日發表的十二點大抵上重申中方對俄烏戰爭一貫立場，並未提出任何實質或具體舉措。

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烏克蘭總統澤倫斯基在十二點立場發表前的廿三日表示，雖尚未看到內容，但認為這是中國介入俄烏衝突重要的第一步，「中國開始談論烏克蘭和平此一事實，我覺得不是壞事」。但美國國家安全顧問蘇利文接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時直接吐槽，他對十二點的第一個反應就是，只講第一點「尊重各國主權」就夠了，俄羅斯只要停止攻擊烏克蘭與撤軍，戰爭明天就能結束。

暗助俄羅斯 北京調停沒公信力

此外，中國挺俄使之難以成為令人信服的中立調人，美國國務院發言人普萊斯與德國總理蕭茲在十二點出爐前的廿三日都表達此意。蕭茲更說「不該對中國抱有任何幻想」。北約與歐盟領袖在十二點出爐的廿四日也不以為然，歐盟執委會主席馮德萊恩說，中國在開戰前就宣稱中俄「友好沒有止境，合作沒有禁區」，他們會在中國已選邊站的背景下檢視其所提出的十二點，「這不是和平計畫」；北約秘書長史托騰柏格則說，沒譴責俄羅斯入侵烏克蘭的中國，在促和上根本沒有多少公信力；德國總統史坦麥爾則質疑中國充當俄烏衝突調人的意願，「不僅應該跟莫斯科對話，還應該跟基輔對話」。

美國紐約的俄國領事館外，民眾舉起「普廷恐怖份子」等標語，抗議俄國入侵烏克蘭。（路透）

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