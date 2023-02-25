聯大決議要俄立即撤軍 中印又棄權

澳洲雪梨歌劇院與法國巴黎艾菲爾鐵塔都打上象徵烏國國旗的燈光。（路透）

2023/02/25 05:30

G7峰會 日提對俄新制裁

〔編譯孫宇青、駐日特派員林翠儀／綜合報導〕烏俄戰爭屆滿一週年前夕，聯合國大會廿三日以壓倒性票數通過和平決議案，譴責俄羅斯對烏克蘭的侵略，並要求俄軍立刻無條件自烏國撤離，議案本身不具約束力，但仍彰顯全球挺烏聲浪。此外，日本首相岸田文雄廿四日深夜主持七大工業國集團（G7）視訊峰會，並邀請烏克蘭總統澤倫斯基參加。岸田預告G7將在會中提出對俄實施新一波制裁，並將呼籲第三國停止對俄的軍事支援，也宣布日本將對烏克蘭提供五十五億美元的追加財政支援。

立即、完全、無條件撤軍

聯合國大會經過兩天討論後，表決通過要求俄國立即、完全、無條件撤軍，任何和平條約都不得承認以武力或威脅動武掠奪的領土，並譴責俄國在烏國侵犯人權、攻擊民用基礎設施等。一九三個會員國中，一四一國贊成，跨越出席國家三分之二的通過門檻。俄國、北韓、白俄羅斯等七國反對，中國、印度、伊朗等卅二國棄權。此次結果與聯大上次投票相似，惟馬利和厄利垂亞從棄權改為反對；南蘇丹從棄權改為贊成，相信與聯合國協助化解南蘇丹近期內戰有關；西方說服印度改投贊成的努力則失敗。

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美宣布再軍援20億美元

烏國總統澤倫斯基表示，這次投票結果是全球不屈不撓支持烏國的強烈訊號；外長庫列巴則說，這進一步證明不僅西方國家支持烏克蘭，拉丁美洲、非洲和亞洲等南半球國家也都站在烏國一邊。美國白宮國家安全顧問蘇利文表示，表決結果是全球一面倒支持烏國的展現，宣布再向烏國提供廿億美元軍援。

中斥軍援火上澆油 德反駁

中國常駐聯合國副代表戴兵強調中國為中立，斥西方軍援武器不會帶來和平，只是火上添油。然而，德國外交部長貝爾伯克當場反駁，「我們並未選擇開戰。事實是，只要俄國停火，戰爭就結束了；但要是烏克蘭不抵抗，烏克蘭就結束了。」俄國駐聯合國大使涅班濟亞嘲諷，俄國的對手仍對擊敗一個核武擁有國存有妄想；副大使紀柏梁則斥決議案無用，不會帶來和平，只會延長烏克蘭的悲劇。

在交戰一週年這天，烏國各地舉辦悼念儀式，包括已成為俄軍虐殺平民代名詞的布查鎮。澤倫斯基總統也形容這是「堅韌、勇氣、痛苦和團結」的一年，並向人民保調，「我們很強壯，我們準備好面對任何事，我們會打敗所有人。」

堅韌烏國 各地辦悼念儀式

至於日本從今年起擔任為期二年的聯合國安理會非常任理事國，並為今年G7的主席國，預定今年五月在廣島召開實體峰會，岸田廿四日深夜首次以主席身分召開G7視訊峰會。 在稍早舉行的記者會中，岸田再重申「今天的烏克蘭，可能是明天的東亞」，強調必須恢復以法治為基礎的世界和平秩序，絕不允許任何國家憑藉武力試圖片面改變現狀，而G7是展現國際社會堅定決心的核心。

聯合國大會23日壓倒性票數通過決議案，要求俄國立即無條件從烏克蘭全面撤軍。（美聯社）

日本民眾在東京冒雨集會，聲援烏克蘭。（路透）

法國巴黎艾菲爾鐵塔打上象徵烏國國旗的燈光。（美聯社）

德國柏林知名地標布蘭登堡大門前，民眾以蠟燭排出和平符號，紀念烏俄開戰一週年。 （法新社）

英國前首相強森在倫敦的烏克蘭天主教教堂點燃五十二根蠟燭，守護已英勇奮戰五十二週的烏克蘭。（美聯社）

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