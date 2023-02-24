聯合國：每２分鐘有１名女性因懷孕或生產而死

世衛等聯合國機構最新報告指出，二○二○年平均每兩分鐘就有一名孕婦在懷孕或分娩期間喪命。圖為古巴哈瓦那一家婦產科的醫師，為一名孕婦做超音波檢查。（美聯社檔案照）

2023/02/24 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕世界衛生組織廿三日發布的《孕產婦死亡率趨勢》報告追蹤二○○○至二○二○年全球、區域和各國孕產婦死亡數據發現，儘管全世界孕產婦死亡率在過去廿年減少三四．三％，但仍看到每兩分鐘就有一名女性在懷孕或分娩期間死亡，相當於二○二○年有二八．七萬人喪生，平均每天將近八百人；僅比聯合國制定「可持續發展目標」（SDGs）一六年生效時的三○．九萬人略少，若不加速改善，二○三○年恐有超過百萬婦女面臨生命危險。

上述現象也發生在已開發國家。以聯合國SDGs分組共八區而言，歐洲和北美地區孕產婦死亡率一六至二○年增加十七％、拉丁美洲和加勒比地區上升十五％；但同期澳洲和紐西蘭、中亞和南亞分別大降卅五％、十六％，全球共有卅一國有進展；其他地區則停滯不前。從總數來看，孕產婦死亡仍主要集中在世界最貧窮地區和受衝突影響的國家，二○年約七成發生在撒哈拉沙漠以南非洲，是澳洲和紐西蘭的一三六倍；面臨嚴重人道主義危機的阿富汗、中非共和國、查德、剛果民主共和國、索馬利亞、南蘇丹、蘇丹、敘利亞、葉門孕產婦死亡率更比世界平均高出一倍以上，每十萬活產有五五一名孕產婦死亡，比全球平均二二三例多一．四七倍。

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全球孕產婦死亡率過去廿年大幅下降，○○年還是每十萬活產有三三九名孕產婦死亡；白俄羅斯○○至二○年減少九五．五％降最多、委內瑞拉最退步，○○至一五年則是美國死亡率提高最多。

世衛指出，大出血、高血壓、妊娠相關感染、不安全人工流產所致併發症，以及愛滋病、瘧疾等可能因妊娠而加重的基礎疾病，為孕產婦死亡的主要原因，但這些問題大多可透過獲得高品質與受尊重的健康照護來預防及治療。

世衛祕書長譚德塞表示，「懷孕對所有婦女來說，應該是一個充滿希望和積極體驗的階段，但不幸的是，對於世界各地數百萬無法獲得高品質、受尊重衛生照護的婦女來說，這仍然是一場令人震驚的危險經歷」，「新統計數據透露：迫切需要確保每位婦女和女童在分娩前、中、後都能獲得關鍵的健康服務，並確保她們能充分行使生育權」。

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