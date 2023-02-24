為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    拜登挺布加勒斯特9國 力阻烏戰外溢

    正在英國西南部多塞特郡的波文頓營（Bovington Camp）接受「挑戰者2型」主戰坦克操作訓練的烏克蘭裝甲兵，廿二日舉起烏國國旗。（路透）

    正在英國西南部多塞特郡的波文頓營（Bovington Camp）接受「挑戰者2型」主戰坦克操作訓練的烏克蘭裝甲兵，廿二日舉起烏國國旗。（路透）

    2023/02/24 05:30

    〔編譯張沛元／綜合報導〕值此聯合國大會將在俄羅斯入侵烏克蘭一週年前夕表決支持「永續」和平之際，美國總統拜登與北大西洋公約組織（NATO）東翼國家的領導人廿二日誓言，強化「從波羅的海到黑海」的防禦，以免俄烏戰事外溢危及歐洲安全。

    拜登廿二日在波蘭華沙與北約秘書長史托騰柏格以及被稱為「布加勒斯特九國」（Bucharest Nine）、擔心俄烏衝突外溢的保加利亞、捷克、愛沙尼亞、匈牙利、拉脫維亞、立陶宛、波蘭、羅馬尼亞與斯洛伐克等九個北約東翼國家的領導人會面，以鞏固對烏克蘭的支持。與會領袖在會後聲明中誓言要進一步「加強我們從波羅的海到黑海的整個（北約）東翼的威懾與防禦態勢」；史托騰柏格則敦促北約盟國加強挺烏，立陶宛總統瑙塞達在會中要求拜登，應讓北約在波羅的海國家部署高機動性多管火箭系統（HIMARS）或攻擊直升機等軍備。

    在美國紐約，聯合國大會預定本週表決一項呼籲「公正與持久和平」的動議，廿二日就此獲得基輔及盟國支持的動議討論；烏克蘭外長庫列巴稱此為決定性時刻，呼籲與會各國代表藉由贊成該動議來展現對烏克蘭的支持、聯合與團結。

    普廷嗆用核武 拜登：無動用跡象

    俄羅斯總統普廷廿二日出席一場愛國集會，並告訴成千上萬群眾，俄羅斯正在「為我們的歷史土地、我們的人民而戰」。普廷廿三日持續宣揚俄羅斯的核武威懾力，宣布今年將首次部署能攜帶多枚核彈頭的「薩爾馬特式」（Sarmat）洲際彈道飛彈。他強調，該型飛彈的部署已延遲多時，一旦部署後，加上部署新高超音速飛彈、增加新核潛艦等作法，俄國核戰力將會提升。

    針對普廷日前宣布俄國將暫停履行美俄達成的「新戰略武器裁減條約」（New START），拜登稱此決定是「一大錯誤」以及「非常不負責任」，但強調無跡象顯示普廷正在考慮使用核武等武器，並稱他沒有看到俄羅斯的核武使用態勢有任何改變的證據。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播