拜登挺布加勒斯特9國 力阻烏戰外溢

正在英國西南部多塞特郡的波文頓營（Bovington Camp）接受「挑戰者2型」主戰坦克操作訓練的烏克蘭裝甲兵，廿二日舉起烏國國旗。（路透）

2023/02/24 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕值此聯合國大會將在俄羅斯入侵烏克蘭一週年前夕表決支持「永續」和平之際，美國總統拜登與北大西洋公約組織（NATO）東翼國家的領導人廿二日誓言，強化「從波羅的海到黑海」的防禦，以免俄烏戰事外溢危及歐洲安全。

拜登廿二日在波蘭華沙與北約秘書長史托騰柏格以及被稱為「布加勒斯特九國」（Bucharest Nine）、擔心俄烏衝突外溢的保加利亞、捷克、愛沙尼亞、匈牙利、拉脫維亞、立陶宛、波蘭、羅馬尼亞與斯洛伐克等九個北約東翼國家的領導人會面，以鞏固對烏克蘭的支持。與會領袖在會後聲明中誓言要進一步「加強我們從波羅的海到黑海的整個（北約）東翼的威懾與防禦態勢」；史托騰柏格則敦促北約盟國加強挺烏，立陶宛總統瑙塞達在會中要求拜登，應讓北約在波羅的海國家部署高機動性多管火箭系統（HIMARS）或攻擊直升機等軍備。

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在美國紐約，聯合國大會預定本週表決一項呼籲「公正與持久和平」的動議，廿二日就此獲得基輔及盟國支持的動議討論；烏克蘭外長庫列巴稱此為決定性時刻，呼籲與會各國代表藉由贊成該動議來展現對烏克蘭的支持、聯合與團結。

普廷嗆用核武 拜登：無動用跡象

俄羅斯總統普廷廿二日出席一場愛國集會，並告訴成千上萬群眾，俄羅斯正在「為我們的歷史土地、我們的人民而戰」。普廷廿三日持續宣揚俄羅斯的核武威懾力，宣布今年將首次部署能攜帶多枚核彈頭的「薩爾馬特式」（Sarmat）洲際彈道飛彈。他強調，該型飛彈的部署已延遲多時，一旦部署後，加上部署新高超音速飛彈、增加新核潛艦等作法，俄國核戰力將會提升。

針對普廷日前宣布俄國將暫停履行美俄達成的「新戰略武器裁減條約」（New START），拜登稱此決定是「一大錯誤」以及「非常不負責任」，但強調無跡象顯示普廷正在考慮使用核武等武器，並稱他沒有看到俄羅斯的核武使用態勢有任何改變的證據。

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