烏戰週年 95%烏人有信心戰勝

烏克蘭中央銀行24日推出一張紀念鈔票，紀念俄羅斯入侵一週年。這張面額20荷林夫納（hryvnia，約0.54美元，約16台幣）鈔票的其中一面，描繪3名士兵升起國旗，另一面則是被膠帶綁住的雙手，暗指俄軍在烏克蘭犯下的戰爭罪行。（路透）

2023/02/24 05:30

總統澤倫斯基信任度從36%成長至90%

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯全面入侵烏克蘭即將於廿四日屆滿週年，最新民調顯示，高達九成五烏克蘭民眾相信終會勝利。然而，烏俄戰爭持續一年，戰火不見盡頭，專家警告，雙方都在為即將到來、可能更加災難性的階段做準備，衝突可能持續數年。

法新社報導，總部設在烏克蘭的研究機構「Rating Group」公布的二月初民調顯示，約有九十五％的烏克蘭人相信該國將會勝利。根據這項民調，在去年一月俄羅斯全面入侵之前，烏克蘭民眾對總統澤倫斯基的信任度為卅六％，如今成長至九十％；烏克蘭民眾二○一九年對軍方的信任度為六十五％，如今已增加至九十七％。

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衝突恐持續數年 雙方加強準備

美聯社則引述專家看法警告說，歐洲自二戰以來最大的這場衝突可能會持續數年，一些人擔心這可能導致俄羅斯和北約之間的直接對抗。烏克蘭軍事分析家日丹諾夫指出，俄羅斯已向頓巴斯投入更多部隊和武器，並襲擊其他地區，顯然是為了分散烏軍的注意力。他認為，俄羅斯目前在戰場上擁有主動權和優勢，而烏軍的彈藥嚴重短缺。

雖然烏克蘭和西方情報機構觀察到莫斯科的精準飛彈即將耗盡，但它擁有大量舊式武器。烏克蘭及其盟國預計俄羅斯將在頓巴斯以外發動更廣泛的攻勢，但對於莫斯科來說，這可能是一場賭博。前俄羅斯情報官員、前頓內茨克親俄民兵組織負責人斯特列爾科夫警告稱，任何大規模攻勢都可能對俄羅斯造成災難性後果，因為俄羅斯的準備工作跟不上腳步，攻勢將帶來後勤挑戰。

西方軍援加碼 加速烏軍反攻

日丹諾夫預測，烏克蘭可能在收到包括主戰坦克在內的新西方武器後，於四月底或五月初發起新的反攻。他預測烏軍可能會從札波羅熱州進攻，試圖奪回馬立波和伯德揚斯克，並切斷俄羅斯通往克里米亞的走廊。如果烏軍反攻到亞速海沿岸，俄羅斯所有成果與勝利，都將化為烏有。

西方國家軍援的力道與速度近來顯著提升，英國國防大臣華勒斯廿二日表示，英國已開始「預熱」其武器生產線，以更換運送至烏克蘭的武器，同時增加砲彈產量。他透露，英國正在英格蘭西南部培訓烏軍使用「挑戰者二型」坦克。此外，英國國防部主管武裝部隊的次長哈佩表示，烏軍飛官將學習操作「颱風」戰機。

旅居澳洲的烏克蘭人廿三日聚集在雪梨的聖母主教座堂外，紀念俄羅斯入侵烏克蘭一週年，展示被改造為類似希特勒的俄國總統普廷的海報。（歐新社）

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