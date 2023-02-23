抗中擴張 美菲、澳菲南海聯合行動

澳洲國防部長馬勒斯（左）22日與菲律賓防長加維斯就恢復聯合巡邏進行討論。（歐新社）

2023/02/23 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕鑑於中國在南海侵犯菲律賓海上主權的行徑日益猖狂，六日更對菲國巡邏艇發射軍用雷射，以致船員暫時失明，美國和澳洲廿二日分別根據雙邊長年防衛協議與菲對話，計畫在南海展開聯合巡邏。

美國國防部表示，美國國防部長奧斯汀廿二日致電菲律賓國防部長加維斯，就六日事件等南海「令人憂心的發展」通話，除重申美國對菲國的支持與防衛承諾，兩人也討論「深化操作性合作及提升美菲共同安全的提案，包括近期決定恢復在南海聯合海上行動」。

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鑑於菲國總統小馬可仕十八日聲稱六日事件不足以啟動《共同防禦條約》，唯恐加劇地區緊張局勢，奧斯汀廿二日在電話會談中重申，美國國防部「承諾在盟國制定安全部門援助藍圖時，加強菲國國防能力和抵制脅迫的能力」。奧斯汀上月卅一日赴菲訪問期間，加維斯與美方官員表示兩國同意進行聯合巡邏。

澳洲身為美國以外，唯一和菲國訂有國防合作協議而可在菲國境內進行聯合演習的國家，加維斯廿二日與奧斯汀會談後，也和來訪的澳洲國防部長馬勒斯在馬尼拉會面。馬勒斯會後在聯合記者會上證實兩人確實談到研議進行聯合巡邏的可能性，強調「做為致力遵守基於規則之全球秩序的國家，我們自然應該思考在這方面合作的方式」。

軍事連結可溯及一九二二年的兩國，以二○一二年生效之「軍隊互訪地位協定」做為防衛合作上的法律與行動架構，馬勒斯直言當天會談模式可在未來每年固定舉行，以深化安全關係。加維斯則補充道，澳菲曾在菲律賓南部進行聯合巡邏，當時係為對抗恐怖主義威脅，現在「我們可以重溫舊業」。

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