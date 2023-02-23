日中安保對話 台灣議題各說各話

日本外相林芳正（右）22日與中國外交部副部長孫衛東會談。（美聯社）

2023/02/23 05:30

防務熱線啟動達共識

〔駐日特派員林翠儀／東京廿二日報導〕相隔四年，日本和中國的外交、國防高層官員廿二日在東京召開「日中安保對話」，雙方就偵察氣球問題、日本保有反擊能力、東海局勢，以及台灣議題等彼此交鋒，日方就台灣海峽和平穩定的重要性，向中方說明日方立場。雖然雙方各說各話，但為了避免突發性衝突，雙方也對今年春天啟動日中防務當局熱線一事進行協調達成共識。

日中安保對話始於一九九三年，在二○一九年因疫情中止。這次日方由外務省外務審議官山田重夫、防衛省防衛政策局次長安藤敦史代表，中方則由外交部副部長孫衛東及國防部國際軍事合作辦公室副主任張保群出席。

請繼續往下閱讀...

綜合日媒報導，山田在會談一開始，即提出包括尖閣諸島（釣魚台）在內的東海局勢，及中國軍隊和俄國合作，在日本周邊的軍事活動活躍等問題，傳達日方嚴重關切態度，並就台海和平穩定的重要性，說明日本的立場。

對於出現在日本領空的氣球，經過分析已被推測為中國偵察氣球，山田也在會中要求相同情況不要再次發生。

中方代表則就去年日本修訂通過的國家安全保障戰略，提及台海和平穩定重要性表示，「中方對於勾結境外勢力在台灣問題上做出負面的舉動表示嚴重關切」，試圖以此牽制日本擴大與美國等的合作。至於氣球問題，中方聲稱日本政府發表的訊息是對中國的「中傷」，並要求「日本不要追隨美國誇大其詞的宣傳」。

意圖阻日美進一步合作

日本放送協會（NHK）報導，除台灣和氣球問題，美國和中國在半導體等高科技領域的衝突正在加劇，中方的意圖是希望阻止日本與美國進一步合作。因此表面上雖針鋒相對，實際上仍希望透過對話平台維持雙方關係。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法