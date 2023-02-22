烏兵在英受訓 英國王視察
2023/02/22 05:30
英國國王查爾斯三世廿日前往英格蘭西南部威爾特郡（Wiltshire），視察烏克蘭軍人在當地接受的壕溝戰訓練，見證他們學習如何在戰火中攻佔壕溝。他對一名烏克蘭高階軍官說：「你真了不起，我不知道你是怎麼做到的，我對此滿是欽佩。」英軍已達到在六個月內訓練一萬名烏國士兵的目標，今年還有兩萬名烏克蘭人將在英國受訓。（路透）
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英國國王查爾斯三世廿日前往英格蘭西南部威爾特郡（Wiltshire），視察烏克蘭軍人在當地接受的壕溝戰訓練，見證他們學習如何在戰火中攻佔壕溝。他對一名烏克蘭高階軍官說：「你真了不起，我不知道你是怎麼做到的，我對此滿是欽佩。」英軍已達到在六個月內訓練一萬名烏國士兵的目標，今年還有兩萬名烏克蘭人將在英國受訓。（路透）
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